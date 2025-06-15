https://ria.ru/20250615/moskva-2022948891.html

Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника

Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника - РИА Новости, 15.06.2025

Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника

Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в воскресенье, из-за технической неисправности задержан до утра понедельника, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:55:00+03:00

2025-06-15T12:55:00+03:00

2025-06-15T12:55:00+03:00

происшествия

владивосток

москва

аэрофлот

дальневосточная транспортная прокуратура

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в воскресенье, из-за технической неисправности задержан до утра понедельника, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с технической неисправностью задержан вылет рейса 5803 Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Предварительное время вылета - 16 июня в 6.30 (23.30 мск 15 июня)", - говорится в сообщении. Отправления ожидают 373 пассажира, из них 35 - несовершеннолетние. Перевозчик организовал питание и проживание для ожидающих. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что борт должен был вылететь в 14.03 (07.03 мск). В справочной аэропорта РИА Новости уточнили, что самолет на рейсе заменят.

https://ria.ru/20250613/samolet-2022669150.html

владивосток

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владивосток, москва, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура