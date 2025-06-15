https://ria.ru/20250615/moskva-2022948891.html
Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника
Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника - РИА Новости, 15.06.2025
Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника
Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в воскресенье, из-за технической неисправности задержан до утра понедельника, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:55:00+03:00
2025-06-15T12:55:00+03:00
2025-06-15T12:55:00+03:00
происшествия
владивосток
москва
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в воскресенье, из-за технической неисправности задержан до утра понедельника, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с технической неисправностью задержан вылет рейса 5803 Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Предварительное время вылета - 16 июня в 6.30 (23.30 мск 15 июня)", - говорится в сообщении. Отправления ожидают 373 пассажира, из них 35 - несовершеннолетние. Перевозчик организовал питание и проживание для ожидающих. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что борт должен был вылететь в 14.03 (07.03 мск). В справочной аэропорта РИА Новости уточнили, что самолет на рейсе заменят.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, москва, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Москва, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника
Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника из-за неисправности