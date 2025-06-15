Рейтинг@Mail.ru
Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/moskva-2022948891.html
Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника
Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника - РИА Новости, 15.06.2025
Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника
Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в воскресенье, из-за технической неисправности задержан до утра понедельника, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:55:00+03:00
2025-06-15T12:55:00+03:00
происшествия
владивосток
москва
аэрофлот
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/99/1399109926_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_7e92016e74e4e0a71dec69f432ab0794.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в воскресенье, из-за технической неисправности задержан до утра понедельника, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с технической неисправностью задержан вылет рейса 5803 Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Предварительное время вылета - 16 июня в 6.30 (23.30 мск 15 июня)", - говорится в сообщении. Отправления ожидают 373 пассажира, из них 35 - несовершеннолетние. Перевозчик организовал питание и проживание для ожидающих. В прокуратуре РИА Новости уточнили, что борт должен был вылететь в 14.03 (07.03 мск). В справочной аэропорта РИА Новости уточнили, что самолет на рейсе заменят.
https://ria.ru/20250613/samolet-2022669150.html
владивосток
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139910/99/1399109926_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_2ce8aa45472d2eb4081e32d40eceef49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, москва, аэрофлот, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Москва, Аэрофлот, Дальневосточная транспортная прокуратура
Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника

Авиарейс Владивосток - Москва задержали до понедельника из-за неисправности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн - РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Владивостока в Москву, который должен был вылететь в воскресенье, из-за технической неисправности задержан до утра понедельника, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«
"В международном аэропорту Владивосток имени В.К. Арсеньева в связи с технической неисправностью задержан вылет рейса 5803 Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Предварительное время вылета - 16 июня в 6.30 (23.30 мск 15 июня)", - говорится в сообщении.
Отправления ожидают 373 пассажира, из них 35 - несовершеннолетние. Перевозчик организовал питание и проживание для ожидающих.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что борт должен был вылететь в 14.03 (07.03 мск).
В справочной аэропорта РИА Новости уточнили, что самолет на рейсе заменят.
Выживший в авиакатастрофе в Индии о случившемся - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Единственный выживший при крушении самолета в Индии рассказал о трагедии
13 июня, 15:39
 
ПроисшествияВладивостокМоскваАэрофлотДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала