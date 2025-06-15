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День медицинского работника в России

День медицинского работника в России - РИА Новости, 15.06.2025

День медицинского работника в России

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 РИА Новости, 15.06.2025

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Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2025 году День медицинского работника выпадает на 15 июня.Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом. По данным опроса ВЦИОМ (2024), рейтинг престижных профессий по версии россиян возглавляют сразу две профессии – врачи и специалисты в сфере информационных технологий (по 32%), удерживая лидерство второй год подряд. Престиж профессии врачей в общественном мнении начал укрепляться в 2018 году (26%).За последние годы Россия добилась значительных успехов в медицине – это и инновационные методы лечения, и современные лекарства, и новые передовые больницы. Одним из главных преимуществ является то, что медицина остается бесплатной.Федеральные органы государственной власти активно работают над выполнением задач улучшения качества первичной медицинской помощи, подготовки квалифицированного персонала и улучшения условий труда. В 2016 году был создан портал для непрерывного медицинского образования. В настоящее время им пользуются свыше двух миллионов обучающихся специалистов, размещено свыше 300 тысяч программ повышения квалификации, свыше 10 тысяч интерактивных образовательных модулей. С ноября 2016 года в России действует проект "Бережливая поликлиника". Его целью является внедрение в повседневную практику поликлиник технологий бережливого производства, способствующих созданию пациентоориентированной системы оказания медицинских услуг и благоприятной производственной среды.В 2022 году была разработана система поощрения поликлиник: они получают средства, если выполнили минимум 40% из 28 показателей, разделенных на три группы – результативность профилактических мероприятий, эффективность диспансерного наблюдения и снижение смертности среди взрослых и детей. В 2019-2024 года в России был реализован национальный проект "Здравоохранение". Он включал восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие экспорта медицинских услуг" и "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ".По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, с 2019 года на реализацию проекта "Здравоохранение" были направлены 1,7 триллиона рублей. В рамках нацпроекта создано более шести тысяч медицинских объектов, суммарно поставлено более 236 тысяч единиц медоборудования. Привлечено и обеспечено диспансеризацией более 87 миллионов человек. Увеличен целевой прием студентов, доля целевых мест превысила 70%. Кроме того, национальный проект "Здравоохранение" привел и к другим значимым результатам: построено и реконструировано 2,7 тысячи детских поликлиник и поликлинических отделений; более 98% детских поликлиник по всей стране получили современное оборудование по нацпроекту; 643 региональных сосудистых центра и первичных сосудистых отделений переоснащены современной техникой; более 2,4 миллиона пациентов, перенесших инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, обеспечиваются лекарствами бесплатно; свыше 13,6 тысячи единиц оборудования поставлено в региональные медорганизации, оказывающие помощь больным с онкозаболеваниями; 556 центров амбулаторной онкопомощи открыто по всей стране; свыше 17 тысяч единиц санитарного автомобильного транспорта приобретено для медиков в регионах; более 70 тысяч вылетов санитарной авиации совершено за шесть лет.Модернизация первичного звена здравоохранения затронула каждое третье медучреждение в стране, приобретено более 140 тысяч единиц медицинского оборудования для ФАПов, поликлиник, районных и городских больниц. В рамках проекта были построены или отремонтированы свыше 10 тысяч организаций "первички", в них поставлено более 230 тысяч единиц медицинского оборудования, 60% которого –отечественное, а также новый транспорт и передвижные медицинские комплексы. С января 2025 года в продолжение нацпроекта "Здравоохранение" стартовал новый нацпроект - "Продолжительная и активная жизнь" (2025-2030).Цель национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.Нацпроект включает следующие федеральные проекты: "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями" "Борьба с сахарным диабетом", "Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания", "Совершенствование экстренной медицинской помощи", "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", "Национальная цифровая платформа "Здоровье", "Развитие федеральных государственных учреждений (ФГУ) и сети национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ)", "Здоровье для каждого" и "Медицинские кадры".Некоторые ожидаемые результаты проекта к 2030 году: доля лиц, живущих пять и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования – 67%; доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, – 85%; удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения – 55,2%; доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях – 100%; ожидаемая продолжительность здоровой жизни – 68 лет и др.По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко (2024), в здравоохранении трудятся более трех миллионов врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок. В марте 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что число врачей за два года выросло на 12 тысяч.В настоящее время система здравоохранения сталкивается с проблемами врачебного кадрового дефицита. По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, в 2024 году дефицит врачей в России составлял более 23 тысяч человек, среднего медперсонала - 63 тысячи человек. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в сельских центральных районных больницах дефицит кадров доходит до 80%. Усредненная потребность отрасли в притоке специалистов – почти 100 тысяч человек в год. В системе здравоохранения уже увеличился объем приема студентов: с 165 тысяч в 2018 году до 238 тысяч – в 2024 году. Минздрав РФ запустил "механизм качественного обновления системы подготовки медицинских кадров", приоритетом станет качество образования. Для этого введен запрет на полное дистанционное обучение по медицинским специальностям с разработкой типовых образовательных программ и жесткие требования к подготовке. С 2012 году привлечением новых кадров в малонаселенные пункты занимаются федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", по которым медицинские работники, переезжающие в села с населением менее 50 тысяч человек или на территории Дальнего Востока и Крайнего Севера, могут получить до двух миллионов рублей. Там они должны проработать не менее пяти лет.Согласно постановлению правительства РФ от 22 апреля 2022 года, теперь условием получения выплат не является обязательный переезд в сельскую местность. На поддержку смогут рассчитывать студенты-медики и выпускники медицинских колледжей, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты. По итогам национального проекта "Здравоохранение" в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" приняли участие более 65 тысяч медработников. По поручению президента РФ Владимира Путина, обе программы продлены до 2030 года.В масштабах страны решение проблемы кадрового дефицита возможно благодаря изменению ситуации с зарплатами медработников. В 2027 году планируется введение новой обязательной системы оплаты труда, основными принципами которой станут сокращение значимого разрыва в заработных платах между субъектами и введение единой отраслевой системы оплаты труда. Предполагается, что медики будут меньше мигрировать из дотационных регионов и проблема кадрового дефицита в них станет менее острой. С 1 января 2023 года правительство РФ установило специальную социальную выплату отдельным категориям медицинских работников медучреждений. В зависимости от уровня образования, квалификации и должности выплата составила от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Эта мера коснулась около 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели направлено 152,4 миллиарда рублей. С 1 марта 2024 года был повышен размер социальных выплат для медицинских работников в малых городах, районных центрах и селах. В селах, поселках, где живет меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплаты для врачей вырос до 50 тысяч рублей, а для среднего персонала – до 30 тысяч рублей. Для врачей, которые работают в населенных пунктах с численностью от 50 до 100 тысяч человек, выплата составит до 29 тысяч рублей, а для среднего медицинского персонала – до 13 тысяч рублей. С марта 2024 года выплаты для медиков в сельской местности и малых городах получили 450 тысяч человек. Это позволило сохранить и привлечь кадры в небольшие населенные пункты. В России активно развивается медицинский туризм. Среди самых популярных направлений у иностранцев – репродуктивная медицина, пластическая хирургия, травматология и ортопедия, кардиохирургия, офтальмология, МРТ- и КТ-диагностика. Россия – одна из 10 стран мира, где развитие медицинского туризма поддерживается государством. Впервые в одной стране направление представлено в 71 регионе.В российском обществе подвижнический труд медиков стоит на самой высокой ступени уважения и признательности. Такое отношение еще более укрепилось в тяжелейший период пандемии, в борьбе с ней были задействованы практически все медицинские работники страны. Этот подвиг медиков навсегда вошел в историю страны. В ходе специальной военной операции на Украине российские медики, рискуя собой, проявляя героизм, проводят сложнейшие операции, выхаживают, поддерживают бойцов.В канун Дня медицинского работника лучшим врачам России вручается ежегодная премия "Призвание" – одна из главных медицинских премий России. Совместный проект Первого канала и Минздрава РФ реализуется с 2001 года. За годы существования премии ее лауреатами стали более 300 врачей из всех регионов страны, совершившие прорыв в создании новых методов лечения и диагностики, сделавшие научные открытия и внесшие огромный вклад в развитие мировой медицинской науки.Премия вручается в номинациях "За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека", "За создание нового метода лечения", "За создание нового метода диагностики", "За создание нового направления в медицине", "За вклад в развитие медицины, медицинской науки и здравоохранения, внесенный представителями науки – научными работниками, врачами любых специальностей и (или) специалистами с высшим немедицинским образованием", "За верность профессии" и "Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и катастроф". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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