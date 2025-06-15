https://ria.ru/20250615/mediki-2022836829.html

Эру милосердия приближают российские медики

Эру милосердия приближают российские медики - РИА Новости, 15.06.2025

Эру милосердия приближают российские медики

Личное. Если много десятилетий назад юная санинструктор не услышала бы стон красноармейца, этой заметки не было бы. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T08:00:00+03:00

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2025-06-15T08:01:00+03:00

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Личное. Если много десятилетий назад юная санинструктор не услышала бы стон красноармейца, этой заметки не было бы.Красноармейцем был мой будущий дед. Впрочем, тогда он не был даже отцом. Его, тяжело раненного в бою с нацистами гвардии старшего лейтенанта, вытащила из-под тел погибших товарищей юная санинструктор. После госпиталя дед получил короткий отпуск. Через девять месяцев родилась моя мама. Первый тост, когда праздновал день рождения и День Победы, дед всегда произносил за тихую и героическую спасительницу. Имени которой он так и не узнал. Помнил только, что была маленького роста.Такую же неоспоримую теплую признательность я, да и не только я, а вся страна, услышала на церемонии награждения в Кремле, когда наш Верховный главнокомандующий вручил звезду Героя России невысокой скромной Людмиле Болилая — медсестре мотострелкового подразделения. Болилая закрыла раненого бойца собой. Не задаваясь никакими вопросами, а исполняя долг. Мы сегодня довоевываем с потомками, пусть и духовными, тех германских нацистов.Сегодня, в день профессионального праздника медиков, самое время говорить о том, что есть медицина в России и для России. И вспомнить ту роль, которую играют в нашей общей судьбе люди в белых халатах, в яркой хирургической пижаме или в полевом камуфляже.Спецоперация, которую мы ведем успешно и победоносно, — это не только отвоеванные у вэсэушников пяди и крохи нашей исторической земли, но и ежечасное самопожертвование санинструкторов и врачей. И их круглосуточный подвиг. Подвиг тех, кто приближает своими делами наступление в России и победы в битве, и эры милосердия.Нелля Якуненко, главврач городской больницы Горловки, удостоенная звания Героя труда России, не делит свою работу на мирную и фронтовую. Работа одна и та же — спасти от смерти. Доктор Якуненко и ее коллеги — врачи, медсестры, медбратья, фельдшеры, санитарки и санитары — возвращают сегодня в наш строй 96 процентов тех, кто был ранен. Цифра — лучшая иллюстрация, что русские своих не бросают. Никогда.Невозможно, упомянув героических медиков Донбасса, не назвать и Владимира Харлана. Доктора, ставшего символом сопротивления украинскому неонацизму. Главврача районной больницы на Херсонщине, в Алешках, за которым садисты-вэсэушники ведут прицельную охоту. Семидесятисемилетнего врача хотят убить. Доктор Харлан — символ русского сопротивления неонацистскому злу. И Герой России.Как мужественно и неколебимо российские медики стоят общим фронтом на ЛБС, точно так же они все стояли во время пандемии. Контраст с поведением их западных коллег не мог быть ярче. Те, привыкшие, что каждый шаг и действие имеют сугубо финансовое выражение, очень пристально следили за всеми выплатами по всем поводам. А в случае "выгорания" бросали все, включая и пациентов, чтобы отправиться на йогу-ретрит. Наши же медики, сознательно избегавшие — и избегавшие всегда — коммерциализации своего труда, когда им становилось трудно, не убегали, а смыкали теснее плечи. Они стояли, и они выстояли.Отечественная медицина прецизионна, иными словами, она видит в захворавшем не сборник показателей, а личность. Индивидуальность. Поэтому и подход иной. Помочь, поддержать и излечить. А не снабдить ворохом рекомендаций, а там хоть трава не расти. Медицина в России была и остается абсолютно персональной историей. С фамилиями врачей. Ставших уже понятиями нарицательными. Мы знаем, что в "Склифосовского" могут собрать по частям и даже сделать лучше прежнего. Нас не удивляет, что онкологию лечат в "Блохина", вырывая жизни из поврежденных болезнью митохондрий. Мы в курсе, что на любой глубокий порез после дезинфекции лучше наложить мазь Вишневского. И наплевать, что пахнет не духами. Зато лечит эффективно. Мы абсолютно и доказательно убеждены в том, что в стационаре важны не "современные дизайнерские интерьеры", а коллективный гений тех, кто в простых интерьерах занимается, наверное, самым важным — лечебным делом.Заметим, насколько точен наш родной язык — ведь именно этому лечебному делу и учатся врачи долгие институтские, а потом и интерно-ординаторские годы.Русская медицина требует коллективных усилий, это работа команды — от светила, как иногда называют знаменитых врачей, до санитарки, которая помогает выхаживать пациентов.Русская медицина — неотделимая часть нашей огромной культуры. В самом прямом и простом смысле слова. Доктор Чехов. Доктор Булгаков. Военный санитар Вертинский. Врач Вересаев.Да и даже язык, на котором мы говорим, его самый знаменитый словарь живого великорусского составлен врачом. Хирургом-офтальмологом доктором Далем.Отечественная медицина занималась правозащитой до всяких Красных Крестов. У нас был доктор, помогавший самым бедным и самым несчастным. Про него говорили так: "У Гааза нет отказа". Федор Петрович Гааз лечил в Москве абсолютно всех. А его западные коллеги даже не ходили по тем улицам, где обитали нищие.Наша медицина дала миру военно-полевую хирургию и ее принципы, русские врачи занимались трансплантологией, когда на Западе и слова этого не было, российские доктора писали книги о правильном питании и гигиене жизни тогда, когда западные медики не обращали внимания на вредные привычки пациентов. Отечественная медицина безбрежна в своих достижениях, гуманна на уровне собственного ДНК и абсолютно бескорыстна.Русская медицина нас хранит, лечит, сберегает и подвижничеством доказывает, что наступление эры милосердия не за горами.Единственное, как мы можем отблагодарить наших медиков, — это поклониться им в пояс. И поздравить с праздником!

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20250526/evropa-2018993781.html

https://ria.ru/20250607/den-medicinskogo-rabotnika-1737546598.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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аналитика, россия, горловка, донбасс, красный крест, общество