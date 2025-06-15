https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022915768.html

Протестующие в Лос-Анджелесе рассказали об ощущениях от резиновых пуль

Протестующие в Лос-Анджелесе рассказали об ощущениях от резиновых пуль - РИА Новости, 15.06.2025

Протестующие в Лос-Анджелесе рассказали об ощущениях от резиновых пуль

Применяемые полицией в Лос-Анджелесе резиновые пули действуют "чертовски больно", силовики стреляют без разбора, рассказали РИА Новости участники протестов в... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T08:53:00+03:00

2025-06-15T08:53:00+03:00

2025-06-15T09:48:00+03:00

в мире

лос-анджелес

протесты в калифорнии

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 15 июн - РИА Новости. Применяемые полицией в Лос-Анджелесе резиновые пули действуют "чертовски больно", силовики стреляют без разбора, рассказали РИА Новости участники протестов в городе, попросившие не назвать их имен. В ходе протестной акции в субботу в Лос-Анджелесе полиция, как передавал журналист агентства, массово применяла резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. При этом по состоянию на 22.00 (08.00 мск воскресенья), на улицах практически не осталось протестующих. Большинство расходится, у некоторых из них есть ранения от нелетального полицейского оружия. "Это чертовски больно, вы не предоставляете", - поделился с агентством один из протестующих, которому резиновая пуля попала в ногу. По словам мужчины, полиция "стреляла по всем". "Это был ад. Газ (слезоточивый - ред.), резиновые пули - они стреляли даже по людям на крышах", - добавил он. Другая протестующая рассказала РИА Новости, что у нее в ходе протестных акций есть ранения в руку и ногу, и показала гематомы. "Люди здесь, на протестах, они помогают нам. Сразу предлагают оказать помощь при ранении", - отметила женщина. Она добавила, что среди активистов есть "очень много пострадавших".

https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022914886.html

лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция в Лос-Анджелесе применяет резиновые пули против протестующих Полиция в Лос-Анджелесе применяет резиновые пули против протестующих, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-15T08:53 true PT0M17S

Антиправительственный протест в Лос-Анджелесе. Вид сверху от местных СМИ Антиправительственный протест в Лос-Анджелесе. Вид сверху от местных СМИ 2025-06-15T08:53 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лос-анджелес, протесты в калифорнии