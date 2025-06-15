https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022914886.html
На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек
На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек - РИА Новости, 15.06.2025
На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек
Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч, сообщила мэр города Карен Басс в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T08:40:00+03:00
2025-06-15T08:40:00+03:00
2025-06-15T08:40:00+03:00
в мире
лос-анджелес
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дональд трамп
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч, сообщила мэр города Карен Басс в соцсети Х. "Тридцать тысяч человек вышли сегодня по всему городу, чтобы реализовать свое конституционное право на мирный протест - это мощно", - написала Басс. Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что, по его подсчетам, на митинг вышли несколько тысяч человек. Демонстрация была частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходила по всем США в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-м днем рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
https://ria.ru/20250615/ssha-2022903633.html
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Разгон протестующих с применением слезоточивого газа в Лос-Анджелесе
Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих, применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-15T08:40
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в мире, лос-анджелес, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек
В Лос-Анджелесе на митинг против политики Трампа вышли 30 тысяч человек