Рейтинг@Mail.ru
На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек - РИА Новости, 15.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022914886.html
На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек
На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек - РИА Новости, 15.06.2025
На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек
Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч, сообщила мэр города Карен Басс в... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T08:40:00+03:00
2025-06-15T08:40:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
протесты в калифорнии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022644238_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_fa98b576722f30e6c08e71e76d635099.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч, сообщила мэр города Карен Басс в соцсети Х. "Тридцать тысяч человек вышли сегодня по всему городу, чтобы реализовать свое конституционное право на мирный протест - это мощно", - написала Басс. Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что, по его подсчетам, на митинг вышли несколько тысяч человек. Демонстрация была частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходила по всем США в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-м днем рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
https://ria.ru/20250615/ssha-2022903633.html
лос-анджелес
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разгон протестующих с применением слезоточивого газа в Лос-Анджелесе
Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих, применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-15T08:40
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022644238_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_ab27fdf0380731b0f2bfb42c7b67b321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лос-анджелес, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Протесты в Калифорнии
На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек

В Лос-Анджелесе на митинг против политики Трампа вышли 30 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПолицейские в Лос-Анджелесе
Полицейские в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Полицейские в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч, сообщила мэр города Карен Басс в соцсети Х.
"Тридцать тысяч человек вышли сегодня по всему городу, чтобы реализовать свое конституционное право на мирный протест - это мощно", - написала Басс.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что, по его подсчетам, на митинг вышли несколько тысяч человек.
Демонстрация была частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходила по всем США в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-м днем рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Полицейские в США - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
В США задержали мужчину, пытавшегося въехать в толпу протестующих
06:35
 
В миреЛос-АнджелесСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампПротесты в Калифорнии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала