https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022914886.html

На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек

На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек - РИА Новости, 15.06.2025

На митинг в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек

Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч, сообщила мэр города Карен Басс в... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T08:40:00+03:00

2025-06-15T08:40:00+03:00

2025-06-15T08:40:00+03:00

в мире

лос-анджелес

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

протесты в калифорнии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022644238_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_fa98b576722f30e6c08e71e76d635099.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч, сообщила мэр города Карен Басс в соцсети Х. "Тридцать тысяч человек вышли сегодня по всему городу, чтобы реализовать свое конституционное право на мирный протест - это мощно", - написала Басс. Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что, по его подсчетам, на митинг вышли несколько тысяч человек. Демонстрация была частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходила по всем США в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-м днем рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022903633.html

лос-анджелес

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разгон протестующих с применением слезоточивого газа в Лос-Анджелесе Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих, применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-15T08:40 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лос-анджелес, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, протесты в калифорнии