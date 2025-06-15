https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022891913.html
Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки
Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки - РИА Новости, 15.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки
Десятки тысяч протестующих в Лос-Анджелесе уже больше шести часов продолжают антиправительственные акции, некоторые запускают фейерверки, передает корреспондент РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:42:00+03:00
2025-06-15T02:42:00+03:00
2025-06-15T02:42:00+03:00
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих в Лос-Анджелесе уже больше шести часов продолжают антиправительственные акции, некоторые запускают фейерверки, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 15.30 (1.30 мск воскресенья), протестующие разделились на две большие группы и продолжили акцию в непосредственной близости от мэрии города. Некоторые протестующие вплотную приблизились к бойцам национальной гвардии, охраняющих одно из федеральных зданий. В поддержку бастующей толпе были запущены фейерверки. Силовики не отреагировали. Акция разрастается. Пока обходится без задержаний и применения силы. В небе над центром города по меньшей мере два вертолета.
https://ria.ru/20250615/ssha-2022889171.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, протесты в калифорнии, лос-анджелес, сша
В мире, Протесты в Калифорнии, Лос-Анджелес, США
Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки
В Лос-Анджелесе более шести часов продолжаются антиправительственные акции
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих в Лос-Анджелесе уже больше шести часов продолжают антиправительственные акции, некоторые запускают фейерверки, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 15.30 (1.30 мск воскресенья), протестующие разделились на две большие группы и продолжили акцию в непосредственной близости от мэрии города.
Некоторые протестующие вплотную приблизились к бойцам национальной гвардии, охраняющих одно из федеральных зданий. В поддержку бастующей толпе были запущены фейерверки. Силовики не отреагировали.
Акция разрастается. Пока обходится без задержаний и применения силы.
В небе над центром города по меньшей мере два вертолета.