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Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки - РИА Новости, 15.06.2025
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02:42 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022891913.html
Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки
Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки - РИА Новости, 15.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки
Десятки тысяч протестующих в Лос-Анджелесе уже больше шести часов продолжают антиправительственные акции, некоторые запускают фейерверки, передает корреспондент РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T02:42:00+03:00
2025-06-15T02:42:00+03:00
в мире
протесты в калифорнии
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих в Лос-Анджелесе уже больше шести часов продолжают антиправительственные акции, некоторые запускают фейерверки, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 15.30 (1.30 мск воскресенья), протестующие разделились на две большие группы и продолжили акцию в непосредственной близости от мэрии города. Некоторые протестующие вплотную приблизились к бойцам национальной гвардии, охраняющих одно из федеральных зданий. В поддержку бастующей толпе были запущены фейерверки. Силовики не отреагировали. Акция разрастается. Пока обходится без задержаний и применения силы. В небе над центром города по меньшей мере два вертолета.
https://ria.ru/20250615/ssha-2022889171.html
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в мире, протесты в калифорнии, лос-анджелес, сша
В мире, Протесты в Калифорнии, Лос-Анджелес, США
Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки

В Лос-Анджелесе более шести часов продолжаются антиправительственные акции

© Flickr / John LiuМашина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Flickr / John Liu
Машина полиции на улице в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих в Лос-Анджелесе уже больше шести часов продолжают антиправительственные акции, некоторые запускают фейерверки, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 15.30 (1.30 мск воскресенья), протестующие разделились на две большие группы и продолжили акцию в непосредственной близости от мэрии города.
Полицейский вертолет следит за протестующими в Сан-Антонио - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Протестующих в Сан-Антонио сопровождает полицейский вертолет
02:04
Некоторые протестующие вплотную приблизились к бойцам национальной гвардии, охраняющих одно из федеральных зданий. В поддержку бастующей толпе были запущены фейерверки. Силовики не отреагировали.
Акция разрастается. Пока обходится без задержаний и применения силы.
В небе над центром города по меньшей мере два вертолета.
Полицейские в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Полиция в Лос-Анджелесе начала разгон протестующих
02:28
 
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