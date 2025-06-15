https://ria.ru/20250615/los-andzheles-2022891913.html

Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки

Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки - РИА Новости, 15.06.2025

Протестующие в Лос-Анджелесе запускают фейерверки

Десятки тысяч протестующих в Лос-Анджелесе уже больше шести часов продолжают антиправительственные акции, некоторые запускают фейерверки, передает корреспондент РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:42:00+03:00

2025-06-15T02:42:00+03:00

2025-06-15T02:42:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 15 июн - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих в Лос-Анджелесе уже больше шести часов продолжают антиправительственные акции, некоторые запускают фейерверки, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 15.30 (1.30 мск воскресенья), протестующие разделились на две большие группы и продолжили акцию в непосредственной близости от мэрии города. Некоторые протестующие вплотную приблизились к бойцам национальной гвардии, охраняющих одно из федеральных зданий. В поддержку бастующей толпе были запущены фейерверки. Силовики не отреагировали. Акция разрастается. Пока обходится без задержаний и применения силы. В небе над центром города по меньшей мере два вертолета.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022889171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, протесты в калифорнии, лос-анджелес, сша