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Луганский колледж занял первое место в рейтинге трудоустройства в сфере IT - РИА Новости, 15.06.2025
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16:35 15.06.2025 (обновлено: 16:36 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/lnr-2022974114.html
Луганский колледж занял первое место в рейтинге трудоустройства в сфере IT
Луганский колледж занял первое место в рейтинге трудоустройства в сфере IT - РИА Новости, 15.06.2025
Луганский колледж занял первое место в рейтинге трудоустройства в сфере IT
Первое место в рейтинге трудоустройства выпускников в отрасли информационных технологий среди колледжей с малым количеством выпускников занял Антрацитовский... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T16:35:00+03:00
2025-06-15T16:36:00+03:00
общество
луганская народная республика
образование
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первое место в рейтинге трудоустройства выпускников в отрасли информационных технологий среди колледжей с малым количеством выпускников занял Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики Луганской Народной Республики, следует из данных национальных рейтингов трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Рейтинг трудоустройства выпускников колледжей в области информационных технологий среди колледжей с количеством выпускников ниже медианы возглавил Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики, который находится в Луганской Народной Республике. Колледж обучает не только специалистов по информационным системам и программированию, но и бухгалтеров, экономистов, сварщиков, поваров, технологов и так далее. Учебное заведение заключило соглашение о сотрудничестве более чем с 20 работодателями республики. Национальные рейтинги трудоустройства выпускников опубликованы на портале "Работа России". Всего опубликован 81 рейтинг по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура. Позиция в рейтинге определяется на основе доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной зарплаты выпускников на второй год после выпуска. Рейтингование колледжей проводится по 24 приоритетным отраслям экономики и пяти ведомственным группам колледжей - например, колледжи-интернаты для инвалидов. Учреждения с численностью выпускников ниже медианного значения выделены в отдельную группу.
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353
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353
60
общество, луганская народная республика, образование
Общество, Луганская Народная Республика, Образование
Луганский колледж занял первое место в рейтинге трудоустройства в сфере IT

Антрацитовский колледж в ЛНР возглавил рейтинг трудоустройства в сфере IT

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первое место в рейтинге трудоустройства выпускников в отрасли информационных технологий среди колледжей с малым количеством выпускников занял Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики Луганской Народной Республики, следует из данных национальных рейтингов трудоустройства выпускников колледжей и вузов.
Рейтинг трудоустройства выпускников колледжей в области информационных технологий среди колледжей с количеством выпускников ниже медианы возглавил Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики, который находится в Луганской Народной Республике.
Колледж обучает не только специалистов по информационным системам и программированию, но и бухгалтеров, экономистов, сварщиков, поваров, технологов и так далее. Учебное заведение заключило соглашение о сотрудничестве более чем с 20 работодателями республики.
Национальные рейтинги трудоустройства выпускников опубликованы на портале "Работа России". Всего опубликован 81 рейтинг по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура. Позиция в рейтинге определяется на основе доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной зарплаты выпускников на второй год после выпуска.
Рейтингование колледжей проводится по 24 приоритетным отраслям экономики и пяти ведомственным группам колледжей - например, колледжи-интернаты для инвалидов. Учреждения с численностью выпускников ниже медианного значения выделены в отдельную группу.
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