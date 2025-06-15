https://ria.ru/20250615/liksutov-2022369378.html

Ликсутов: новые решения стали доступны в "Банке технологий"

Ликсутов: новые решения стали доступны в "Банке технологий" - РИА Новости, 15.06.2025

Ликсутов: новые решения стали доступны в "Банке технологий"

Новые разработки стали доступны в базе инновационных решений московского онлайн-сервиса "Банк технологий", всего там представлено свыше 530 отечественных... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:13:00+03:00

2025-06-15T12:13:00+03:00

2025-06-15T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

технологии

сергей собянин

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Новые разработки стали доступны в базе инновационных решений московского онлайн-сервиса "Банк технологий", всего там представлено свыше 530 отечественных разработок, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Среди новых разработок – программы для оптимизации загрузки склада, комплекс для поддержания высокого качества выпускаемой продукции на основе нейросетевой видеоаналитики и другие."По поручению Сергея Собянина город реализует ряд проектов, направленных на развитие высокотехнологичной индустрии. Например, с 2020 года в столице работает бесплатный онлайн-сервис “Банк технологий”, который помогает предприятиям экономить время и в кратчайшие сроки подбирать необходимые и современные инструменты. В 2025 году реестр пополнился новыми разработками — сегодня в нем представлено уже более 530 высокотехнологичных решений", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Инструменты "Банка технологий" помогают компаниям увеличивать производительность, цифровизировать, автоматизировать производства и наращивать инфобезопасность. Перед включением в реестр решения анализируют на предмет успешного внедрения на предприятиях."”Банк технологий” предоставляет пользователям удобный инструмент для самостоятельного подбора проверенных технологических решений. На платформе можно не только найти подходящую разработку, но и подобрать компанию для ее внедрения, изучить практический опыт применения и получить экспертную консультацию по адаптации решения под конкретное предприятие. Все функции сервиса доступны онлайн, что значительно упрощает процесс модернизации производства. Сегодня свои решения в реестре разместили свыше 200 российских компаний", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Так, компания "ПАУЭР АИКОНТРОЛ" внесла систему видео-аналитического контроля. Она делает автоматической проверку соответствия всех ключевых операций установленным стандартам, санитарным нормам и технологическим процедурам. Комплекс на основе нейросетей фиксирует, как выполняются этапы производства, и ищет отклонения, ошибки и несоблюдение регламентов."Решение позволяет выявлять нарушения с точностью свыше 95%, что снижает уровень брака на 3-5%, повышает эффективность оборудования на 11-13%, и увеличивает стабильность качества продукции. Благодаря автоматическому контролю процессов и дисциплины труда, предприятие получает прозрачные и валидные данные для управленческих решений, снижает операционные издержки и усиливает конкурентные позиции", – отметил руководитель компании Максим Захаров.Компания "Логистикс-Тех" создала систему управления автоматизированным складским и производственным оборудованием. Решение интегрируется с роботизированными системами хранения, транспортировки и сортировки грузов. Система в режиме реального времени следит за движением товаров, автоматически распределяет задания между устройствами, оптимизирует маршрутизацию и увеличивает эффективность хранения.

https://ria.ru/20250611/moskva-2022203981.html

https://ria.ru/20250606/liksutov-2021273860.html

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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , технологии, сергей собянин