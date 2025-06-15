https://ria.ru/20250615/kishinev-2022968227.html

Полиция вырвала ребенка из рук отца на акции против ЛГБТ* в Кишиневе

Полиция вырвала ребенка из рук отца на акции против ЛГБТ* в Кишиневе - РИА Новости, 15.06.2025

Полиция вырвала ребенка из рук отца на акции против ЛГБТ* в Кишиневе

Сотрудники полиции вырывали ребёнка из рук отца во время акции протеста против ЛГБТ* в центре Кишинёва, в результате чего мальчик ударился об асфальт, видео... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T15:36:00+03:00

2025-06-15T15:36:00+03:00

2025-06-15T15:40:00+03:00

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КИШИНЁВ, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции вырывали ребёнка из рук отца во время акции протеста против ЛГБТ* в центре Кишинёва, в результате чего мальчик ударился об асфальт, видео инцидента публикуют в своих Telegram-каналах молдавские СМИ.На опубликованных видеокадрах запечатлено, как полицейские толкают на землю мужчину с ребёнком, но в этот момент другой мужчина выхватывает ребёнка, после чего тот падает и ударяется об асфальт.Позже Генеральный инспекторат полиции (ГИП) Кишинева распространил сообщение, что сотрудники правоохранительных органов вмешались, чтобы направить участников ЛГБТ*-марша на другую улицу, однако, манифестант с ребенком на руках попытался прорвать кордон карабинеров."Быстрое вмешательство правоохранителей позволило обезвредить этого человека и избежать возможных более тяжёлых последствий", - заявили в ГИП.Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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Силовики вырвали ребенка из рук отца во время митинга против поддержки ЛГБТ* в Кишиневе Силовики вырвали ребенка из рук отца во время митинга против поддержки ЛГБТ в Кишиневе * * экстремистская организация, запрещена в России 2025-06-15T15:36 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кишинев, россия, лгбт*-сообщество, молдавия, в мире, традиционные ценности