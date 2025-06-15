https://ria.ru/20250615/kishinev-2022968227.html
Полиция вырвала ребенка из рук отца на акции против ЛГБТ* в Кишиневе
Полиция вырвала ребенка из рук отца на акции против ЛГБТ* в Кишиневе - РИА Новости, 15.06.2025
Полиция вырвала ребенка из рук отца на акции против ЛГБТ* в Кишиневе
Сотрудники полиции вырывали ребёнка из рук отца во время акции протеста против ЛГБТ* в центре Кишинёва, в результате чего мальчик ударился об асфальт, видео... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T15:36:00+03:00
2025-06-15T15:36:00+03:00
2025-06-15T15:40:00+03:00
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КИШИНЁВ, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники полиции вырывали ребёнка из рук отца во время акции протеста против ЛГБТ* в центре Кишинёва, в результате чего мальчик ударился об асфальт, видео инцидента публикуют в своих Telegram-каналах молдавские СМИ.На опубликованных видеокадрах запечатлено, как полицейские толкают на землю мужчину с ребёнком, но в этот момент другой мужчина выхватывает ребёнка, после чего тот падает и ударяется об асфальт.Позже Генеральный инспекторат полиции (ГИП) Кишинева распространил сообщение, что сотрудники правоохранительных органов вмешались, чтобы направить участников ЛГБТ*-марша на другую улицу, однако, манифестант с ребенком на руках попытался прорвать кордон карабинеров."Быстрое вмешательство правоохранителей позволило обезвредить этого человека и избежать возможных более тяжёлых последствий", - заявили в ГИП.Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Силовики вырвали ребенка из рук отца во время митинга против поддержки ЛГБТ* в Кишиневе
Силовики вырвали ребенка из рук отца во время митинга против поддержки ЛГБТ в Кишиневе *
* экстремистская организация, запрещена в России
2025-06-15T15:36
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кишинев, россия, лгбт*-сообщество, молдавия, в мире, традиционные ценности
Кишинев, Россия, ЛГБТ*-сообщество, Молдавия, В мире, традиционные ценности
Полиция вырвала ребенка из рук отца на акции против ЛГБТ* в Кишиневе
В Кишиневе полиция на акции против ЛГБТ применила силу к мужчине с ребенком