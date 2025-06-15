https://ria.ru/20250615/kishinev-2022959609.html
В Молдавии полиция применила силу к священнику на протесте против ЛГБТ*
В Молдавии полиция применила силу к священнику на протесте против ЛГБТ* - РИА Новости, 15.06.2025
В Молдавии полиция применила силу к священнику на протесте против ЛГБТ*
Сотрудники полиции применили физическую силу к священнику во время протеста против ЛГБТ-шествия * в центре Кишинева. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:39:00+03:00
2025-06-15T14:39:00+03:00
2025-06-15T16:49:00+03:00
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КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции применили физическую силу к священнику во время протеста против ЛГБТ-шествия * в центре Кишинева. Инцидент с участием священнослужителя был зафиксирован очевидцами на видео, которое распространили в социальных сетях участники протестной акции. На записи видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю. Священник участвовал в протестной акции против проведения шествия представителей ЛГБТ-сообщества* в центральной части столицы. По данным очевидцев, он выражал несогласие с проводимым мероприятием. Полиция обеспечивала охрану участников ЛГБТ-шествия* и поддерживала общественный порядок в районе проведения акции. Представители правоохранительных органов пока не прокомментировали инцидент с применением силы к священнослужителю. Параллельно в центре Кишинёва проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей, передавал ранее корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ *. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250615/kishinev-2022946563.html
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Стычка полиции со священником в Кишиневе
Стычка полиции со священником в Кишиневе
2025-06-15T14:39
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кишинев, россия, молдавия, традиционные ценности
Кишинев, Россия, Молдавия, традиционные ценности
В Молдавии полиция применила силу к священнику на протесте против ЛГБТ*
Полиция применила силу к священнику на протесте против ЛГБТ-шествия в Кишиневе
КИШИНЕВ, 15 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции применили физическую силу к священнику во время протеста против ЛГБТ-шествия * в центре Кишинева.
Инцидент с участием священнослужителя был зафиксирован очевидцами на видео, которое распространили в социальных сетях участники протестной акции. На записи видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю.
Священник участвовал в протестной акции против проведения шествия представителей ЛГБТ-сообщества* в центральной части столицы. По данным очевидцев, он выражал несогласие с проводимым мероприятием.
Полиция обеспечивала охрану участников ЛГБТ-шествия* и поддерживала общественный порядок в районе проведения акции. Представители правоохранительных органов пока не прокомментировали инцидент с применением силы к священнослужителю.
Параллельно в центре Кишинёва проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей, передавал ранее корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ *. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ