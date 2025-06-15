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В Кишиневе проходит акция в поддержку традиционных ценностей - РИА Новости, 15.06.2025
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12:43 15.06.2025 (обновлено: 14:29 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/kishinev-2022946563.html
В Кишиневе проходит акция в поддержку традиционных ценностей
В Кишиневе проходит акция в поддержку традиционных ценностей - РИА Новости, 15.06.2025
В Кишиневе проходит акция в поддержку традиционных ценностей
В центре Кишинева тысячи человек вышли на акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:43:00+03:00
2025-06-15T14:29:00+03:00
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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. В центре Кишинева тысячи человек вышли на акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Главное о демонстрации: "У Молдавии есть будущее, пока мы сохраняем традиционные ценности и поддерживаем традиционную семью", — заявил агентству лидер партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев.Собеседник агентства подчеркнул, что акция носит общественный, а не политический характер. Ее организаторы — оппозиционные политсилы: "Будущее Молдовы", Партия социалистов, "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах, Партия коммунистов.Несколько НПО ранее предложили провести в Кишиневе 15 июня ЛГБТ*-парад. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить подобные мероприятия.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией. Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям;В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.* Экстремистская организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html
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Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в центре Кишинева
В центре Кишинёва проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей, это крупнейшая демонстрация в их защиту за последние годы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий тарлев, ирина влах, евгения гуцул, россия, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Василий Тарлев, Ирина Влах, Евгения Гуцул, Россия, Sputnik Молдова
В Кишиневе проходит акция в поддержку традиционных ценностей

В Кишиневе проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей

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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. В центре Кишинева тысячи человек вышли на акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Главное о демонстрации:
  • манифестанты требуют соблюдения конституции, где семья определяется как союз мужчины и женщины;
  • люди идут по центральным улицам с лозунгами "За традиционные ценности!", "Семья, мир, Молдова!" и "Будет семья — будет страна!";
© SputnikАкция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Sputnik
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
  • это крупнейшая демонстрация в защиту семьи в Молдавии за последние годы.

Согласно соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии против легализации однополых браков и за традиционные ценности.

© SputnikАкция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Sputnik
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
  • в шествии участвуют пожилые люди, родители с детьми, представители духовенства;
  • люди несут государственные флаги, иконы и транспаранты с религиозными и патриотическими призывами;
  • марш завершится у Арки Победы перед Кафедральным собором, а также у памятника Стефану Великому.
© SputnikАкция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© Sputnik
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
"У Молдавии есть будущее, пока мы сохраняем традиционные ценности и поддерживаем традиционную семью", — заявил агентству лидер партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев.
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Собеседник агентства подчеркнул, что акция носит общественный, а не политический характер. Ее организаторы — оппозиционные политсилы: "Будущее Молдовы", Партия социалистов, "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах, Партия коммунистов.
Несколько НПО ранее предложили провести в Кишиневе 15 июня ЛГБТ*-парад. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить подобные мероприятия.
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В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией. Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям;
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияВасилий ТарлевИрина ВлахЕвгения ГуцулРоссияSputnik Молдова
 
 
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