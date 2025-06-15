В Кишиневе проходит акция в поддержку традиционных ценностей
В Кишиневе проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей
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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. В центре Кишинева тысячи человек вышли на акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Главное о демонстрации:
- манифестанты требуют соблюдения конституции, где семья определяется как союз мужчины и женщины;
- люди идут по центральным улицам с лозунгами "За традиционные ценности!", "Семья, мир, Молдова!" и "Будет семья — будет страна!";
© SputnikАкция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
© Sputnik
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
- это крупнейшая демонстрация в защиту семьи в Молдавии за последние годы.
Согласно соцопросам, большая часть (85%) жителей Молдавии против легализации однополых браков и за традиционные ценности.
© SputnikАкция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
© Sputnik
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
- в шествии участвуют пожилые люди, родители с детьми, представители духовенства;
- люди несут государственные флаги, иконы и транспаранты с религиозными и патриотическими призывами;
- марш завершится у Арки Победы перед Кафедральным собором, а также у памятника Стефану Великому.
© SputnikАкция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
© Sputnik
Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в Кишиневе
"У Молдавии есть будущее, пока мы сохраняем традиционные ценности и поддерживаем традиционную семью", — заявил агентству лидер партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев.
Собеседник агентства подчеркнул, что акция носит общественный, а не политический характер. Ее организаторы — оппозиционные политсилы: "Будущее Молдовы", Партия социалистов, "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах, Партия коммунистов.
Несколько НПО ранее предложили провести в Кишиневе 15 июня ЛГБТ*-парад. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить подобные мероприятия.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией. Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям;
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
* Экстремистская организация, запрещена в России.