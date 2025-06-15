https://ria.ru/20250615/kishinev-2022946563.html

В Кишиневе проходит акция в поддержку традиционных ценностей

В Кишиневе проходит акция в поддержку традиционных ценностей - РИА Новости, 15.06.2025

В Кишиневе проходит акция в поддержку традиционных ценностей

В центре Кишинева тысячи человек вышли на акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:43:00+03:00

2025-06-15T12:43:00+03:00

2025-06-15T14:29:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. В центре Кишинева тысячи человек вышли на акцию в поддержку семьи и традиционных ценностей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Главное о демонстрации: "У Молдавии есть будущее, пока мы сохраняем традиционные ценности и поддерживаем традиционную семью", — заявил агентству лидер партии "Будущее Молдовы", экс-премьер Василий Тарлев.Собеседник агентства подчеркнул, что акция носит общественный, а не политический характер. Ее организаторы — оппозиционные политсилы: "Будущее Молдовы", Партия социалистов, "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах, Партия коммунистов.Несколько НПО ранее предложили провести в Кишиневе 15 июня ЛГБТ*-парад. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить подобные мероприятия.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией. Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям;В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.* Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20250531/moldavija-2020118295.html

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Акция в поддержку семьи и традиционных ценностей в центре Кишинева В центре Кишинёва проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей, это крупнейшая демонстрация в их защиту за последние годы, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий 2025-06-15T12:43 true PT0M20S

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, василий тарлев, ирина влах, евгения гуцул, россия, sputnik молдова