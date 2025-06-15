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Хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в районе Тель-Авива
Хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в районе Тель-Авива - РИА Новости, 15.06.2025
Хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в районе Тель-Авива
Йеменское шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его члены в координации с Ираном несколько раз за последние 24 часа атаковали цели в районе... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T07:57:00+03:00
2025-06-15T07:57:00+03:00
2025-06-15T09:15:00+03:00
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тель-авив
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обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Йеменское шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его члены в координации с Ираном несколько раз за последние 24 часа атаковали цели в районе Тель-Авива гиперзвуковыми ракетами "Палестина-2"."Ракетные войска вооруженных сил Йемена (хуситов - ред.) провели военную операцию и нанесли удары по стратегически важным целям израильского врага в районе оккупированного Яффо гиперзвуковыми баллистические ракеты "Палестина-2" несколько раз в течение последних 24 часов. Эта операция была скоординирована с операциями, которые проводили армия Ирана и Корпус стражей Исламской революции", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.Цели операции были достигнуты, подчеркнул военный представитель.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Тель-Авив, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в районе Тель-Авива
Хуситы заявили, что атаковали цели в районе Тель-Авива гиперзвуковыми ракетами