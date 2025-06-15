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Хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в районе Тель-Авива - РИА Новости, 15.06.2025
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07:57 15.06.2025 (обновлено: 09:15 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/khusity-2022910204.html
Хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в районе Тель-Авива
Хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в районе Тель-Авива - РИА Новости, 15.06.2025
Хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в районе Тель-Авива
Йеменское шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его члены в координации с Ираном несколько раз за последние 24 часа атаковали цели в районе... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T07:57:00+03:00
2025-06-15T09:15:00+03:00
в мире
тель-авив
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Йеменское шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его члены в координации с Ираном несколько раз за последние 24 часа атаковали цели в районе Тель-Авива гиперзвуковыми ракетами "Палестина-2"."Ракетные войска вооруженных сил Йемена (хуситов - ред.) провели военную операцию и нанесли удары по стратегически важным целям израильского врага в районе оккупированного Яффо гиперзвуковыми баллистические ракеты "Палестина-2" несколько раз в течение последних 24 часов. Эта операция была скоординирована с операциями, которые проводили армия Ирана и Корпус стражей Исламской революции", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.Цели операции были достигнуты, подчеркнул военный представитель.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/iran-2022904543.html
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в мире, тель-авив, иран, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Тель-Авив, Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Хуситы заявили, что несколько раз атаковали цели в районе Тель-Авива

Хуситы заявили, что атаковали цели в районе Тель-Авива гиперзвуковыми ракетами

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Работа ПВО в Тель-Авиве в ночь на воскресенье - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Йеменское шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что его члены в координации с Ираном несколько раз за последние 24 часа атаковали цели в районе Тель-Авива гиперзвуковыми ракетами "Палестина-2".
"Ракетные войска вооруженных сил Йемена (хуситов - ред.) провели военную операцию и нанесли удары по стратегически важным целям израильского врага в районе оккупированного Яффо гиперзвуковыми баллистические ракеты "Палестина-2" несколько раз в течение последних 24 часов. Эта операция была скоординирована с операциями, которые проводили армия Ирана и Корпус стражей Исламской революции", - заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Цели операции были достигнуты, подчеркнул военный представитель.
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В миреТель-АвивИранОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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