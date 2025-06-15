https://ria.ru/20250615/kaluga-2022886332.html
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения - РИА Новости, 15.06.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T01:09:00+03:00
2025-06-15T01:09:00+03:00
2025-06-15T01:09:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения были введены в 23.45 мск субботы. "В аэропорту Калуги ("Грабцево") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250614/aeroport-2022753178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Калуги сняли ограничения
В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов