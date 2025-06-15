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Кадыров рассказал об уничтожении солдат ВСУ во время ночной аэроразведки - РИА Новости, 15.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 15.06.2025 (обновлено: 15:25 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/kadyrov-2022951480.html
Кадыров рассказал об уничтожении солдат ВСУ во время ночной аэроразведки
Кадыров рассказал об уничтожении солдат ВСУ во время ночной аэроразведки - РИА Новости, 15.06.2025
Кадыров рассказал об уничтожении солдат ВСУ во время ночной аэроразведки
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об уничтожении бойцами спецназа "Ахмат" солдат ВСУ на харьковском направлении во время ночной... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:16:00+03:00
2025-06-15T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об уничтожении бойцами спецназа "Ахмат" солдат ВСУ на харьковском направлении во время ночной аэроразведки, опубликовав соответствующие кадры. "Харьковское направление. Операторы БПЛА из группы "Бати" 204-го полка легендарного спецназа "Ахмат" Минобороны РФ в ходе ночной аэроразведки обнаружили передвижения укрофашистов. Враги, видно, решили, что ночью бдительность наших аэроразведчиков будет притуплена, в чем, конечно же, сильно ошиблись. Сразу в воздух поднялись полковые FPV-дроны. Они точными ударами поражали одну цель за другой", - написал Кадыров. Он отметил, что в результате грамотных действий "был нанесен невосполнимый ущерб ВСУ в виде потери живой силы". "Любые попытки врага провести ротацию своих формирований будут иметь для них очень печальные последствия, так как наши воины сделают все от них зависящее, чтобы не допустить осуществления коварных замыслов нацистов", - подчеркнул глава Чечни.
https://ria.ru/20250612/rossiya-2022526162.html
https://ria.ru/20250527/kadyrov-2019431123.html
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Уничтожение живой силы ВСУ на Харьковском направлении спецназом "АХМАТ"
Харьковское направление. Операторы БПЛА из группы «БАТИ» 204-го полка легендарного спецназа «АХМАТ» МО РФ в ходе ночной аэроразведки обнаружили передвижения укрофашистов. Враги, видно, решили, что ночью бдительность наших аэроразведчиков будет притуплена, в чём, конечно же, сильно ошиблись. Сразу в воздух поднялись полковые FPV-дроны. Они точными ударами поражали одну цель за другой. В результате грамотных действий наших бойцов был нанесен невосполнимый ущерб ВСУ в виде потери живой силы.
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рамзан кадыров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Кадыров рассказал об уничтожении солдат ВСУ во время ночной аэроразведки

Кадыров: спецназ "Ахмат" уничтожил солдат ВСУ во время ночной аэроразведки

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ГРОЗНЫЙ, 15 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале об уничтожении бойцами спецназа "Ахмат" солдат ВСУ на харьковском направлении во время ночной аэроразведки, опубликовав соответствующие кадры.
"Харьковское направление. Операторы БПЛА из группы "Бати" 204-го полка легендарного спецназа "Ахмат" Минобороны РФ в ходе ночной аэроразведки обнаружили передвижения укрофашистов. Враги, видно, решили, что ночью бдительность наших аэроразведчиков будет притуплена, в чем, конечно же, сильно ошиблись. Сразу в воздух поднялись полковые FPV-дроны. Они точными ударами поражали одну цель за другой", - написал Кадыров.
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Он отметил, что в результате грамотных действий "был нанесен невосполнимый ущерб ВСУ в виде потери живой силы".
"Любые попытки врага провести ротацию своих формирований будут иметь для них очень печальные последствия, так как наши воины сделают все от них зависящее, чтобы не допустить осуществления коварных замыслов нацистов", - подчеркнул глава Чечни.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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