https://ria.ru/20250615/izrail-2023022540.html

Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ

Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ

Израиль считает, что достиг "полного превосходства в воздухе" над Тегераном, это произошло раньше, чем ожидалось, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T23:37:00+03:00

2025-06-15T23:37:00+03:00

2025-06-15T23:37:00+03:00

в мире

израиль

иран

тегеран (город)

али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101202/71/1012027128_0:87:2049:1239_1920x0_80_0_0_5f4408e698109c57d47c059be6583adf.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израиль считает, что достиг "полного превосходства в воздухе" над Тегераном, это произошло раньше, чем ожидалось, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на двух израильских чиновников. "Два израильских чиновника сообщили (Jerusalem - ред.) Post, что Израиль достиг полного превосходства в воздухе над Тегераном раньше, чем ожидалось", - говорится в материале газеты. По словам собеседников издания, первоначально предполагалось, что превосходство в воздушном пространстве будет достигнуто лишь к середине недели или позже. "В воскресенье мы нанесли удары над Тегераном средь бела дня, показав, что полный контроль в воздухе был установлен всего за 48 часов после начала боевых действий", - приводит издание слова источника. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/izrail-2022594719.html

https://ria.ru/20250615/iran-2023015401.html

израиль

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном