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Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
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23:37 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/izrail-2023022540.html
Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ
Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ
Израиль считает, что достиг "полного превосходства в воздухе" над Тегераном, это произошло раньше, чем ожидалось, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T23:37:00+03:00
2025-06-15T23:37:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израиль считает, что достиг "полного превосходства в воздухе" над Тегераном, это произошло раньше, чем ожидалось, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на двух израильских чиновников. "Два израильских чиновника сообщили (Jerusalem - ред.) Post, что Израиль достиг полного превосходства в воздухе над Тегераном раньше, чем ожидалось", - говорится в материале газеты. По словам собеседников издания, первоначально предполагалось, что превосходство в воздушном пространстве будет достигнуто лишь к середине недели или позже. "В воскресенье мы нанесли удары над Тегераном средь бела дня, показав, что полный контроль в воздухе был установлен всего за 48 часов после начала боевых действий", - приводит издание слова источника. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ

Jerusalem Post: Израиль заявил, что достиг полного превосходства в воздухе

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкИстребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израиль считает, что достиг "полного превосходства в воздухе" над Тегераном, это произошло раньше, чем ожидалось, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на двух израильских чиновников.
"Два израильских чиновника сообщили (Jerusalem - ред.) Post, что Израиль достиг полного превосходства в воздухе над Тегераном раньше, чем ожидалось", - говорится в материале газеты.
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По словам собеседников издания, первоначально предполагалось, что превосходство в воздушном пространстве будет достигнуто лишь к середине недели или позже.
"В воскресенье мы нанесли удары над Тегераном средь бела дня, показав, что полный контроль в воздухе был установлен всего за 48 часов после начала боевых действий", - приводит издание слова источника.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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