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В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 15.06.2025

В Тель-Авиве зазвучали сирены воздушной тревоги

Взрывы от работы систем ПВО слышны в Тель-Авиве и центре Израиля после запуска ракет со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025

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2025-06-15T21:08:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

корпус стражей исламской революции

али хаменеи

иран

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тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Взрывы от работы систем ПВО слышны в Тель-Авиве и центре Израиля после запуска ракет со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Армия обороны Израиля сообщила о том, что зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана.Сирены воздушной тревоги были активированы на севере и в центре Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Звуки сирен воздушной тревоги в Тель-Авиве Звуки сирен воздушной тревоги и взрывы от работы систем ПВО слышны в Тель-Авиве и центре Израиля после запуска ракет со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-15T20:50 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции, али хаменеи, иран, израиль, тель-авив