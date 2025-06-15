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Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
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20:10 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/izrail-2023003988.html
Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана
Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана
Израиль полон решимости устранить "двойную угрозу" со стороны Ирана, самолеты ВВС Израиля уже находятся в небе над горящим Тегераном, заявил премьер-министр... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:10:00+03:00
2025-06-15T20:10:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
биньямин нетаньяху
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Израиль полон решимости устранить "двойную угрозу" со стороны Ирана, самолеты ВВС Израиля уже находятся в небе над горящим Тегераном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Наши замечательные пилоты находятся в небе над горящим Тегераном. Мы полны решимости завершить задачу по устранению двойной угрозы (со стороны иранского режима – ред.)", - заявил Нетаньяху. Политик отметил, что под "двойной угрозой" подразумевается ядерная программа Ирана и баллистические ракеты, которыми располагает иранский режим.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), биньямин нетаньяху, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Биньямин Нетаньяху, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана

Нетаньяху: Израиль полон решимости устранить двойную угрозу со стороны Ирана

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Израиль полон решимости устранить "двойную угрозу" со стороны Ирана, самолеты ВВС Израиля уже находятся в небе над горящим Тегераном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«
"Наши замечательные пилоты находятся в небе над горящим Тегераном. Мы полны решимости завершить задачу по устранению двойной угрозы (со стороны иранского режима – ред.)", - заявил Нетаньяху.
Политик отметил, что под "двойной угрозой" подразумевается ядерная программа Ирана и баллистические ракеты, которыми располагает иранский режим.
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В миреИзраильИранТегеран (город)Биньямин НетаньяхуОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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