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Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана
Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана - РИА Новости, 15.06.2025
Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана
Израиль полон решимости устранить "двойную угрозу" со стороны Ирана, самолеты ВВС Израиля уже находятся в небе над горящим Тегераном, заявил премьер-министр... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T20:10:00+03:00
2025-06-15T20:10:00+03:00
2025-06-15T20:10:00+03:00
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биньямин нетаньяху
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Израиль полон решимости устранить "двойную угрозу" со стороны Ирана, самолеты ВВС Израиля уже находятся в небе над горящим Тегераном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Наши замечательные пилоты находятся в небе над горящим Тегераном. Мы полны решимости завершить задачу по устранению двойной угрозы (со стороны иранского режима – ред.)", - заявил Нетаньяху. Политик отметил, что под "двойной угрозой" подразумевается ядерная программа Ирана и баллистические ракеты, которыми располагает иранский режим.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, тегеран (город), биньямин нетаньяху, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Биньямин Нетаньяху, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана
Нетаньяху: Израиль полон решимости устранить двойную угрозу со стороны Ирана