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Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана

Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

Нетаньяху заявил о решимости устранить двойную угрозу Ирана

Израиль полон решимости устранить "двойную угрозу" со стороны Ирана, самолеты ВВС Израиля уже находятся в небе над горящим Тегераном, заявил премьер-министр... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T20:10:00+03:00

2025-06-15T20:10:00+03:00

2025-06-15T20:10:00+03:00

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тегеран (город)

биньямин нетаньяху

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Израиль полон решимости устранить "двойную угрозу" со стороны Ирана, самолеты ВВС Израиля уже находятся в небе над горящим Тегераном, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Наши замечательные пилоты находятся в небе над горящим Тегераном. Мы полны решимости завершить задачу по устранению двойной угрозы (со стороны иранского режима – ред.)", - заявил Нетаньяху. Политик отметил, что под "двойной угрозой" подразумевается ядерная программа Ирана и баллистические ракеты, которыми располагает иранский режим.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, тегеран (город), биньямин нетаньяху, обострение конфликта между израилем и ираном