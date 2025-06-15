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Израиль попал по водопроводу на севере Тегерана
Израиль попал по водопроводу на севере Тегерана - РИА Новости, 15.06.2025
Израиль попал по водопроводу на севере Тегерана
Израиль попал по водопроводу на севере иранской столицы, сообщило министерство энергетики Ирана после того, как в иранских СМИ показали масштабы затопления... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T19:07:00+03:00
2025-06-15T19:07:00+03:00
2025-06-15T19:37:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Израиль попал по водопроводу на севере иранской столицы, сообщило министерство энергетики Ирана после того, как в иранских СМИ показали масштабы затопления улиц."Несколькими часами ранее ... в результате попадания реактивным снарядом со стороны врага в районе площади Кудм в Тегеране водопровод получил повреждения", - приводит телерадиокомпания IRIB заявление ведомства.В свою очередь, телеканал Press TV показал видео, на котором видны несколько поврежденных автомобилей, перевернутый грузовик и серьезно затопленные улицы.Агентство Tasnim сообщает, что в результате этого удара есть жертвы и пострадавшие.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Последствия попадания по водопроводу на севере Тегерана
Израиль попал по водопроводу на севере Тегерана, сообщило министерство энергетики Ирана.
Телеканал Press TV показал видео, на котором видны несколько поврежденных автомобилей и сильно затопленные улицы.
2025-06-15T19:07
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израиль попал по водопроводу на севере Тегерана
Минэнерго Ирана: Израиль ударил по водопроводу на севере Тегерана