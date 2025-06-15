https://ria.ru/20250615/izrail-2022997885.html

Израиль попал по водопроводу на севере Тегерана

Израиль попал по водопроводу на севере Тегерана - РИА Новости, 15.06.2025

Израиль попал по водопроводу на севере Тегерана

Израиль попал по водопроводу на севере иранской столицы, сообщило министерство энергетики Ирана после того, как в иранских СМИ показали масштабы затопления... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T19:07:00+03:00

2025-06-15T19:07:00+03:00

2025-06-15T19:37:00+03:00

в мире

иран

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али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Израиль попал по водопроводу на севере иранской столицы, сообщило министерство энергетики Ирана после того, как в иранских СМИ показали масштабы затопления улиц."Несколькими часами ранее ... в результате попадания реактивным снарядом со стороны врага в районе площади Кудм в Тегеране водопровод получил повреждения", - приводит телерадиокомпания IRIB заявление ведомства.В свою очередь, телеканал Press TV показал видео, на котором видны несколько поврежденных автомобилей, перевернутый грузовик и серьезно затопленные улицы.Агентство Tasnim сообщает, что в результате этого удара есть жертвы и пострадавшие.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия попадания по водопроводу на севере Тегерана Израиль попал по водопроводу на севере Тегерана, сообщило министерство энергетики Ирана. Телеканал Press TV показал видео, на котором видны несколько поврежденных автомобилей и сильно затопленные улицы. 2025-06-15T19:07 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном