В Израиле продлили режим особого положения в тылу
Израильские власти продлили режим особого положения в тылу до 30 июня
© AP Photo / Baz RatnerЖители Тель-Авива в бомбоубежище во время иранской атаки
© AP Photo / Baz Ratner
Жители Тель-Авива в бомбоубежище во время иранской атаки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Власти Израиля продлили режим особого положения в тылу до 30 июня 2025 года, запреты на образовательную деятельность и массовые мероприятия продолжают действовать, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения.
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"Режим особого положения в тылу продлен до 30 июня", - говорится в сообщении.
В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продлила до 15 июня запрет на массовые мероприятия и образовательную деятельность в связи с угрозой обстрелов из Ирана, трудовая деятельность, кроме жизненно важной, также была под запретом.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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