https://ria.ru/20250615/izrail-2022974335.html

В Израиле продлили режим особого положения в тылу

В Израиле продлили режим особого положения в тылу - РИА Новости, 15.06.2025

В Израиле продлили режим особого положения в тылу

Власти Израиля продлили режим особого положения в тылу до 30 июня 2025 года, запреты на образовательную деятельность и массовые мероприятия продолжают... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T16:36:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Власти Израиля продлили режим особого положения в тылу до 30 июня 2025 года, запреты на образовательную деятельность и массовые мероприятия продолжают действовать, сообщил в воскресенье 12-й канал израильского телевидения."Режим особого положения в тылу продлен до 30 июня", - говорится в сообщении.В субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продлила до 15 июня запрет на массовые мероприятия и образовательную деятельность в связи с угрозой обстрелов из Ирана, трудовая деятельность, кроме жизненно важной, также была под запретом.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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иран

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, тегеран (город)