https://ria.ru/20250615/izrail-2022954120.html

Истребители ВВС Израиля ночью атаковали объекты ядерной программы Ирана

Истребители ВВС Израиля ночью атаковали объекты ядерной программы Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

Истребители ВВС Израиля ночью атаковали объекты ядерной программы Ирана

Около 50 истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по объектам ядерной программы Ирана в Тегеране, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:53:00+03:00

2025-06-15T13:53:00+03:00

2025-06-15T13:58:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 50 истребителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по объектам ядерной программы Ирана в Тегеране, сообщила в воскресенье пресс-служба армии."Около 50 истребителей ВВС Израиля атаковали инфраструктуру и объекты иранского ядерного проекта в Тегеране", - говорится в сообщении.В пресс-службе также добавили, что с начала военных действий израильские войска атаковали более 720 объектов военной инфраструктуры в Иране и нанесли удары по более чем 170 целям.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/iran-2022950412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном