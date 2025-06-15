https://ria.ru/20250615/izrail-2022952201.html

Министр обороны Израиля прибыл на место падения ракеты под Тель-Авивом

Министр обороны Израиля прибыл на место падения ракеты под Тель-Авивом - РИА Новости, 15.06.2025

Министр обороны Израиля прибыл на место падения ракеты под Тель-Авивом

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и глава минобороны страны Исраэль Кац посетили место попадания иранской ракеты в жилой дом в пригороде... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:25:00+03:00

2025-06-15T13:25:00+03:00

2025-06-15T13:44:00+03:00

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тель-авив

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и глава минобороны страны Исраэль Кац посетили место попадания иранской ракеты в жилой дом в пригороде Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости.Толпа из десятков журналистов окружила министров, однако охрана разрешила пройти далеко не всем."Мы продолжим атаковать ядерные объекты и объекты иранского режима, чтобы устранить угрозу (нашего) уничтожения", - заявил Кац, чьи слова цитирует армейское радио "Галей ЦАХАЛ".Ранее сообщалось, что число погибших в городе Бат-Ям в результате иранской атаки в ночь на воскресенье выросло до шести. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее подтвердил, что Иран в субботу вечером начал атаку на Израиль в ответ на "повторное нападение" на исламскую республику.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Министры нацбезопасности и обороны Израиля на месте падения иранской ракеты Министры нацбезопасности и обороны Израиля прибыли на место падения иранской ракеты на жилой дом в пригороде Тель-Авива, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-15T13:25 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном