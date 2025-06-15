https://ria.ru/20250615/izrail-2022948211.html

"Упускает из виду". На Западе указали на одну ошибку Израиля

"Упускает из виду". На Западе указали на одну ошибку Израиля - РИА Новости, 15.06.2025

"Упускает из виду". На Западе указали на одну ошибку Израиля

Израильское правительство своим внешнеполитическим курсом наживает себе новых врагов вместо того, чтобы укреплять безопасность страны, заявила эксперт по... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:48:00+03:00

2025-06-15T12:48:00+03:00

2025-06-15T12:48:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

корпус стражей исламской революции

али хаменеи

израиль

иран

тегеран (город)

в мире

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Израильское правительство своим внешнеполитическим курсом наживает себе новых врагов вместо того, чтобы укреплять безопасность страны, заявила эксперт по Ближнему Востоку Кристин Хелберг в беседе с Berliner Zeitung."Израиль упускает из виду тот факт, что с таким военизированным подходом (Во внешней политике. — Прим. Ред.) он в первую очередь создает себе новых врагов", — считает она.По словам Хелберг, подобная тактика не позволит укрепить безопасность страны. Израиль ошибочно полагает, что будет "мирно жить", как только сокрушит своих противников, добавила эксперт.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская Республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". В ответ Тель-Авивпринял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250615/iran-2022934158.html

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израиль

иран

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обострение конфликта между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции, али хаменеи, израиль, иран, тегеран (город), в мире