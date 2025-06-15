"Упускает из виду". На Западе указали на одну ошибку Израиля
Хелберг: Израиль своим внешнеполитическим курсом наживает себе новых врагов
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Израильское правительство своим внешнеполитическим курсом наживает себе новых врагов вместо того, чтобы укреплять безопасность страны, заявила эксперт по Ближнему Востоку Кристин Хелберг в беседе с Berliner Zeitung.
"Израиль упускает из виду тот факт, что с таким военизированным подходом (Во внешней политике. — Прим. Ред.) он в первую очередь создает себе новых врагов", — считает она.
По словам Хелберг, подобная тактика не позволит укрепить безопасность страны. Израиль ошибочно полагает, что будет "мирно жить", как только сокрушит своих противников, добавила эксперт.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку преступлением и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская Республика в ответ начала операцию "Правдивое обещание — 3". В ответ Тель-Авивпринял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран предупредил США, Францию и Британию, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.