Глава МИД Израиля обвинил Иран в ударах по мирному населению
Глава МИД Израиля Саар заявил, что военная операция против Ирана продолжится
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в беседе со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем обвинил Тегеран в преднамеренных атаках по мирным жителям, а также заявил, что Израиль продолжит военную операцию против Ирана.
"Глава МИД Израиля Гидеон Саар провел беседу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. В ходе беседы министр Саар подчеркнул, что операция Армии обороны Израиля в Иране будет продолжена и по-прежнему имеет важные цели, которых необходимо достичь", - говорится в сообщении пресс-службы израильского МИД.
Как утверждает министр, "Иран преднамеренно атакует мирное население Израиля, что полностью запрещено международным правом", в то время как Израиль сосредоточен на поражении военных целей и объектов, связанных с разработкой ядерного вооружения. Саар также поблагодарил Вадефуля за поддержку Германией права Израиля на самооборону.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.