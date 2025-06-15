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Глава МИД Израиля обвинил Иран в ударах по мирному населению - РИА Новости, 15.06.2025
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11:27 15.06.2025 (обновлено: 14:14 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/izrail-2022936267.html
Глава МИД Израиля обвинил Иран в ударах по мирному населению
Глава МИД Израиля обвинил Иран в ударах по мирному населению - РИА Новости, 15.06.2025
Глава МИД Израиля обвинил Иран в ударах по мирному населению
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в беседе со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем обвинил Тегеран в преднамеренных атаках по мирным жителям, а... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T11:27:00+03:00
2025-06-15T14:14:00+03:00
в мире
израиль
иран
германия
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в беседе со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем обвинил Тегеран в преднамеренных атаках по мирным жителям, а также заявил, что Израиль продолжит военную операцию против Ирана."Глава МИД Израиля Гидеон Саар провел беседу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. В ходе беседы министр Саар подчеркнул, что операция Армии обороны Израиля в Иране будет продолжена и по-прежнему имеет важные цели, которых необходимо достичь", - говорится в сообщении пресс-службы израильского МИД.Как утверждает министр, "Иран преднамеренно атакует мирное население Израиля, что полностью запрещено международным правом", в то время как Израиль сосредоточен на поражении военных целей и объектов, связанных с разработкой ядерного вооружения. Саар также поблагодарил Вадефуля за поддержку Германией права Израиля на самооборону.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, израиль, иран, германия, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Германия, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Глава МИД Израиля обвинил Иран в ударах по мирному населению

Глава МИД Израиля Саар заявил, что военная операция против Ирана продолжится

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПоследствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана
Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в беседе со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем обвинил Тегеран в преднамеренных атаках по мирным жителям, а также заявил, что Израиль продолжит военную операцию против Ирана.
"Глава МИД Израиля Гидеон Саар провел беседу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. В ходе беседы министр Саар подчеркнул, что операция Армии обороны Израиля в Иране будет продолжена и по-прежнему имеет важные цели, которых необходимо достичь", - говорится в сообщении пресс-службы израильского МИД.
Ракетный удар Ирана по Израилю - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Иран назвал условие прекращения ударов по Израилю
10:15
Как утверждает министр, "Иран преднамеренно атакует мирное население Израиля, что полностью запрещено международным правом", в то время как Израиль сосредоточен на поражении военных целей и объектов, связанных с разработкой ядерного вооружения. Саар также поблагодарил Вадефуля за поддержку Германией права Израиля на самооборону.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
МИД Ирана прокомментировал атаки Израиля по нефтяным объектам
11:22
 
В миреИзраильИранГерманияОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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