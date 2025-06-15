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Глава МИД Израиля обвинил Иран в ударах по мирному населению

Глава МИД Израиля обвинил Иран в ударах по мирному населению - РИА Новости, 15.06.2025

Глава МИД Израиля обвинил Иран в ударах по мирному населению

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в беседе со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем обвинил Тегеран в преднамеренных атаках по мирным жителям, а... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T11:27:00+03:00

2025-06-15T11:27:00+03:00

2025-06-15T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в беседе со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем обвинил Тегеран в преднамеренных атаках по мирным жителям, а также заявил, что Израиль продолжит военную операцию против Ирана."Глава МИД Израиля Гидеон Саар провел беседу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем. В ходе беседы министр Саар подчеркнул, что операция Армии обороны Израиля в Иране будет продолжена и по-прежнему имеет важные цели, которых необходимо достичь", - говорится в сообщении пресс-службы израильского МИД.Как утверждает министр, "Иран преднамеренно атакует мирное население Израиля, что полностью запрещено международным правом", в то время как Израиль сосредоточен на поражении военных целей и объектов, связанных с разработкой ядерного вооружения. Саар также поблагодарил Вадефуля за поддержку Германией права Израиля на самооборону.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, германия, обострение конфликта между израилем и ираном