https://ria.ru/20250615/izrail-2022934597.html
Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым
Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым - РИА Новости, 15.06.2025
Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым
Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым для гражданской авиации до момента, пока в системе безопасности не будет принято решение об открытии... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T10:57:00+03:00
2025-06-15T10:57:00+03:00
2025-06-15T11:07:00+03:00
израиль
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым для гражданской авиации до момента, пока в системе безопасности не будет принято решение об открытии неба, говорится в совместном заявлении МИД Израиля и министерства транспорта."В связи с ситуацией в сфере безопасности и в соответствии с указаниями органов безопасности небо Государства Израиль закрыто для гражданской авиации, нет ни вылетающих, ни прибывающих рейсов. После одобрения со стороны органов безопасности - с открытием неба - министерство транспорта сообщит о порядке возвращения авиарейсов в координации с различными авиакомпаниями, а также предоставит дополнительные сведения", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном
Израиль, В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым
Воздушное пространство Израиля полностью закрыто для гражданской авиации