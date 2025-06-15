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Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым - РИА Новости, 15.06.2025
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10:57 15.06.2025 (обновлено: 11:07 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/izrail-2022934597.html
Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым
Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым - РИА Новости, 15.06.2025
Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым
Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым для гражданской авиации до момента, пока в системе безопасности не будет принято решение об открытии... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T10:57:00+03:00
2025-06-15T11:07:00+03:00
израиль
в мире
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым для гражданской авиации до момента, пока в системе безопасности не будет принято решение об открытии неба, говорится в совместном заявлении МИД Израиля и министерства транспорта."В связи с ситуацией в сфере безопасности и в соответствии с указаниями органов безопасности небо Государства Израиль закрыто для гражданской авиации, нет ни вылетающих, ни прибывающих рейсов. После одобрения со стороны органов безопасности - с открытием неба - министерство транспорта сообщит о порядке возвращения авиарейсов в координации с различными авиакомпаниями, а также предоставит дополнительные сведения", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/iran-2022931748.html
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израиль, в мире, обострение конфликта между израилем и ираном
Израиль, В мире, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым

Воздушное пространство Израиля полностью закрыто для гражданской авиации

© AP Photo / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Воздушное пространство Израиля остается полностью закрытым для гражданской авиации до момента, пока в системе безопасности не будет принято решение об открытии неба, говорится в совместном заявлении МИД Израиля и министерства транспорта.
"В связи с ситуацией в сфере безопасности и в соответствии с указаниями органов безопасности небо Государства Израиль закрыто для гражданской авиации, нет ни вылетающих, ни прибывающих рейсов. После одобрения со стороны органов безопасности - с открытием неба - министерство транспорта сообщит о порядке возвращения авиарейсов в координации с различными авиакомпаниями, а также предоставит дополнительные сведения", - говорится в сообщении.
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ИзраильВ миреОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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