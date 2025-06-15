https://ria.ru/20250615/izrail-2022904215.html

Число погибших в израильском городе Бат-Ям после удара Ирана выросло

Число погибших в израильском городе Бат-Ям после удара Ирана выросло - РИА Новости, 15.06.2025

Число погибших в израильском городе Бат-Ям после удара Ирана выросло

Число жертв в израильском городе Бат-Ям у Тель-Авива после атаки Ираном выросло до четырех человек, среди погибших есть двое детей, сообщает портал Ynet со... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:47:00+03:00

2025-06-15T06:47:00+03:00

2025-06-15T13:13:00+03:00

в мире

иран

израиль

тель-авив

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число жертв в израильском городе Бат-Ям у Тель-Авива после атаки Ираном выросло до четырех человек, среди погибших есть двое детей, сообщает портал Ynet со ссылкой на службу скорой помощи Израиля MDA ("Маген Давид Адом"). Ранее портал Ynet со ссылкой на местную полицию сообщал, что число погибших в городе Бат-Ям в результате иранской атаки в ночь на воскресенье выросло до трех человек. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее подтвердил, что Иран в субботу вечером начал атаку на Израиль в ответ на "повторное нападение" на исламскую республику. "Служба скорой помощи Израиля MDA сообщила, что девятилетняя девочка, пострадавшая от иранской ракеты в Бат-Яме, скончалась. Таким образом, число погибших в городе достигло четырех. Помимо девятилетней девочки, погибли десятилетний мальчик, женщина около 69 лет и женщина около 80 лет", - заявляет портал. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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Здания в израильском Бат-Яме, которые попали под обстрел Ирана Здание, которое попало под обстрел Ирана в израильском Бат-Яме, оказалось под угрозой обрушения, пишут местные СМИ. По последним данным, в результате иранской атаки на город погибли шесть человек. 2025-06-15T06:47 true PT0M30S

Полет иранских ракет в сторону Израиля Полет иранских ракет в сторону Израиля 2025-06-15T06:47 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тель-авив, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном