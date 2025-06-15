https://ria.ru/20250615/izrail-2022903129.html

В Израиле около 35 человек пропали без вести после ударов Ирана

В Израиле около 35 человек пропали без вести после ударов Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

В Израиле около 35 человек пропали без вести после ударов Ирана

Около 35 человек пропали без вести после ударов, нанесенных Ираном по израильскому городу Бат-Ям близ Тель-Авива, сообщает портал Ynet со ссылкой на оценку... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T06:25:00+03:00

2025-06-15T06:25:00+03:00

2025-06-15T06:25:00+03:00

в мире

иран

израиль

тель-авив

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022840386_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37cb1e8133a42eea8f61b6e41247f8f0.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 35 человек пропали без вести после ударов, нанесенных Ираном по израильскому городу Бат-Ям близ Тель-Авива, сообщает портал Ynet со ссылкой на оценку израильского командования тыла. Ранее Ynet со ссылкой на местную полицию отметил, что число погибших в городе Бат-Ям в результате атаки Ираном территории Израиля в ночь на воскресенье выросло до трех человек. "Командование тыла предполагает, что примерно 35 человек пропали на месте удара (Ирана - ред.) в Бат-Яме", - говорится в публикации портала. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля. Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории. Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

иран

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T06:25 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тель-авив, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном