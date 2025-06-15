https://ria.ru/20250615/izrail-2022900172.html

СМИ назвали возможную продолжительность ирано-израильского конфликта

СМИ назвали возможную продолжительность ирано-израильского конфликта - РИА Новости, 15.06.2025

СМИ назвали возможную продолжительность ирано-израильского конфликта

Военные действия Израиля против Ирана могут занять недели, а не дни, США не возражали против такой их продолжительности, сообщил телеканал CNN о ссылкой на... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T05:36:00+03:00

2025-06-15T05:36:00+03:00

2025-06-15T05:57:00+03:00

в мире

израиль

иран

сша

дональд трамп

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Военные действия Израиля против Ирана могут занять недели, а не дни, США не возражали против такой их продолжительности, сообщил телеканал CNN о ссылкой на неназванных израильского и американского чиновников."Операция Израиля против Ирана, как ожидается, займет "недели, а не дни" и проводится с молчаливого одобрения США... Администрация президента США Дональда Трампа не критиковала продолжительность операции в несколько недель в частных переговорах", - говорится в сообщении на сайте телеканала.По данным CNN, израильский чиновник заявил, что длительность конфликта зависит от того, как на него будет реагировать Иран."Администрация Трампа твердо убеждена, что эту проблему можно решить, продолжив переговоры с США", - добавил телеканалу чиновник.Чиновник уточнил, что США "не собираются приказывать" Израилю делать что-либо, кроме самообороны.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, исламская республика приблизилась к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Впоследствии израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших на территории Израиля.Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T05:36 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном