https://ria.ru/20250615/izrail-2022899041.html

Иранская ракета повредила жилой дом в израильском Бат-Яме

Иранская ракета повредила жилой дом в израильском Бат-Яме - РИА Новости, 15.06.2025

Иранская ракета повредила жилой дом в израильском Бат-Яме

Жилой дом в израильском городе Бат-Ям близ Тель-Авива, поврежденный ударом иранской ракеты в ночь на воскресенье, находится под угрозой обрушения, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T05:11:00+03:00

2025-06-15T05:11:00+03:00

2025-06-15T08:54:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Жилой дом в израильском городе Бат-Ям близ Тель-Авива, поврежденный ударом иранской ракеты в ночь на воскресенье, находится под угрозой обрушения, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на спасателей."Здание в Бат-Яме находится под угрозой разрушения", - отмечает издание.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства. По сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия за короткое время.Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Израильские СМИ сообщили о десятках пострадавших.Тель-Авив принял решение расширить военную операцию против ядерной программы Ирана. Тегеран официально заявил США, Франции и Великобритании, что нанесет более масштабные удары по израильской территории.Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Попадание иранской ракеты по израильской территории Агентство Tasnim публикует кадры, которые описывает, как попадание иранской гиперзвуковой ракеты по израильской территории. Ранее под ракетной атакой оказался Тель-Авив. 2025-06-15T05:11 true PT0M10S

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T05:11 true PT0M21S

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Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, тель-авив, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ