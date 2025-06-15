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Выросло число число пострадавших в израильских городах Бат-Яме и Реховоте

Выросло число число пострадавших в израильских городах Бат-Яме и Реховоте - РИА Новости, 15.06.2025

Выросло число число пострадавших в израильских городах Бат-Яме и Реховоте

Число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате ночной атаки Ирана превысило 130 человек, сообщает издание Times of... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T05:07:00+03:00

2025-06-15T05:07:00+03:00

2025-06-15T05:31:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число пострадавших в израильских городах Бат-Ям и Реховот близ Тель-Авива в результате ночной атаки Ирана превысило 130 человек, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на спасателей.Ранее портал Ynet сообщал со ссылкой на службу скорой помощи Израиля MDA ("Маген Давид Адом"), что после ударов Ирана по Израилю в ночь на воскресенье в городах Бат-Ям и Реховот пострадали более 100 человек. В Бат-Яме также погибли по меньшей мере три человека."Всего более 130 человек получили ранения на месте двух "прилетов" в Бат-Яме и Реховоте, среди них есть несколько тяжелораненых", - говорится в материале издания.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T05:07 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, тель-авив