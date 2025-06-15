https://ria.ru/20250615/izrail-2022898149.html

Число погибших в Израиле после атаки Ирана выросло до трех

Число погибших в Израиле после атаки Ирана выросло до трех - РИА Новости, 15.06.2025

Число погибших в Израиле после атаки Ирана выросло до трех

Число погибших в городе Бат-Ям в результате атаки Ираном территории Израиля в ночь на воскресенье выросло до трех человек, сообщил портал Ynet со ссылкой на... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T04:52:00+03:00

2025-06-15T04:52:00+03:00

2025-06-15T05:03:00+03:00

в мире

иран

израиль

тель-авив

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022840474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb495abb62a38bb05e773dc4ae346163.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Число погибших в городе Бат-Ям в результате атаки Ираном территории Израиля в ночь на воскресенье выросло до трех человек, сообщил портал Ynet со ссылкой на местную полицию.В воскресенье портал отметил, что в результате ударов Ирана в Бат-Яме погибла женщина в возрасте около 60 лет."Число погибших в результате иранского ракетного удара по Бат-Яму возросло до трех человек. По данным полиции, две раненые женщины, эвакуированные с места происшествия, скончались", - говорится в сообщении портала.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

иран

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T04:52 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном