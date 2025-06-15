https://ria.ru/20250615/izrail-2022896440.html

В Израиле при ракетной атаке со стороны Ирана погиб человек

В Израиле при ракетной атаке со стороны Ирана погиб человек - РИА Новости, 15.06.2025

В Израиле при ракетной атаке со стороны Ирана погиб человек

Один человек погиб и более 40 пострадали в результате ракетной атаки Ирана по центральной части Израиля, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T04:05:00+03:00

2025-06-15T04:05:00+03:00

2025-06-15T04:35:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Один человек погиб и более 40 пострадали в результате ракетной атаки Ирана по центральной части Израиля, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).MDA сообщает, что медики и спасатели работают в двух локациях, где были зафиксированы падения ракет или осколков."В районе Гуш-Дан медики подтвердили гибель женщины в возрасте 60 лет и оказывают медицинскую помощь примерно 20 другим пострадавшим ... В районе Шфела медики оказывают помощь 24 пострадавшим в результате падения ракеты вблизи здания", - говорится в сообщении.Ранее Иран подверг ракетному обстрелу север Израиля, где погибли по меньшей мере четыре человека. Второй ракетный залп из Ирана пришелся по центральной части Израиля, где расположен Тель-Авив и его пригороды.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, тель-авив