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При обстреле Израиля со стороны Ирана пострадали минимум 13 человек

При обстреле Израиля со стороны Ирана пострадали минимум 13 человек - РИА Новости, 15.06.2025

При обстреле Израиля со стороны Ирана пострадали минимум 13 человек

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате нового ракетного обстрела со стороны Ирана по центру Израиля, сообщила гостелерадиокомпания Kan. РИА Новости, 15.06.2025

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек пострадали в результате нового ракетного обстрела со стороны Ирана по центру Израиля, сообщила гостелерадиокомпания Kan.Незадолго до этого Иран осуществил ракетный залп по северу Израиля, включая город Хайфу, в результате чего четыре человека погибли.По данным Kan, в результате обстрела центральной части Израиля, где расположен Тель-Авив и его пригороды, было зафиксировано несколько падений ракет или обломков на жилые массивы.Полиция Израиля сообщила, что вместе со спасателями и волонтерами работает в районе мест падения ракет.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T03:32 true PT0M21S

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Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, иран, хайфа