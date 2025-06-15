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В Тель-Авиве прогремели взрывы

В Тель-Авиве прогремели взрывы - РИА Новости, 15.06.2025

В Тель-Авиве прогремели взрывы

Израиль активировал системы ПВО для отражения ракетной атаки Ирана по центру страны, включая Тель-Авив, в небе над городом слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:52:00+03:00

2025-06-15T02:52:00+03:00

2025-06-15T08:49:00+03:00

в мире

тель-авив

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Израиль активировал системы ПВО для отражения ракетной атаки Ирана по центру страны, включая Тель-Авив, в небе над городом слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски ракет из Ирана по центру страны. Служба командования тылом предписала населению проследовать в защищенные убежища.По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа ПВО в Тель-Авиве ПВО активно работает в Тель-Авиве, слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-15T02:52 true PT0M34S

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T02:52 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, иран