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В Тель-Авиве включили сирены тревоги

В Тель-Авиве включили сирены тревоги - РИА Новости, 15.06.2025

В Тель-Авиве включили сирены тревоги

Сирены тревоги звучат в Тель-Авиве на фоне сообщений о запуске ракет из Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T02:46:00+03:00

2025-06-15T02:46:00+03:00

2025-06-15T03:11:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн - РИА Новости. Сирены тревоги звучат в Тель-Авиве на фоне сообщений о запуске ракет из Ирана, передает корреспондент РИА Новости.По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром Израиля.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение конфликта между израилем и ираном, тель-авив, иран, израиль, в мире