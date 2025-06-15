https://ria.ru/20250615/izrail-2022886773.html

Израиль не исключил ликвидацию верховного лидера Ирана, пишут СМИ

Израиль не исключил ликвидацию верховного лидера Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Израиль не исключил ликвидацию верховного лидера Ирана, пишут СМИ

Израиль не исключает возможности физического устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но такой шаг будет зависеть от множества факторов, сообщает... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T01:20:00+03:00

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2025-06-15T01:37:00+03:00

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али хаменеи

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Израиль не исключает возможности физического устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но такой шаг будет зависеть от множества факторов, сообщает политический обозреватель израильского 12-го канала Амит Сегал в соцсети X со ссылкой на местный политический источник."Израиль не исключает возможности ликвидировать Хаменеи, но это будет зависеть от множества факторов, сообщил мне политический источник", - написал Сегал.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном