https://ria.ru/20250615/izrail-2022882214.html

Во время атаки Ирана на север Израиля погиб человек

Во время атаки Ирана на север Израиля погиб человек - РИА Новости, 15.06.2025

Во время атаки Ирана на север Израиля погиб человек

Один человек погиб, еще 13 получили ранения разной степени тяжести в районе арабского северного поселения Тамра в результате ракетной атаки Ирана, сообщило... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T00:20:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Один человек погиб, еще 13 получили ранения разной степени тяжести в районе арабского северного поселения Тамра в результате ракетной атаки Ирана, сообщило армейское радио "Галей ЦАХАЛ".В субботу сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу, после запуска ракет из Ирана. Армия обороны Израиля сообщила, что работает над перехватом воздушных угроз. Сообщалось о падениях примерно пяти-семи ракет в районе крупного северного города Хайфа, а также в районе арабского поселения Тамра, расположенного в Нижней Галилее, в 20 километрах к востоку от Акко."Один человек погиб, еще 13 получили ранения разной степени тяжести в районе поселения Тамра", - говорится в сообщении радио.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, в мире, хайфа