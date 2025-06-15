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В Израиле 14 человек пострадали от обстрела со стороны Ирана

В Израиле 14 человек пострадали от обстрела со стороны Ирана - РИА Новости, 15.06.2025

В Израиле 14 человек пострадали от обстрела со стороны Ирана

Около 15 человек в Израиле получили ранения разной степени тяжести в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, один человек находится в критическом... РИА Новости, 15.06.2025

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 15 человек в Израиле получили ранения разной степени тяжести в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, один человек находится в критическом состоянии, сообщила пресс-служба израильской скорой помощи (MDA)."После недавних сигналов тревоги медики сообщают о 14 пострадавших на месте происшествия в двухэтажном доме в районе Западной Галилеи. Один человек - в критическом состоянии, остальные - с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении MDA.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, обострение конфликта между израилем и ираном