https://ria.ru/20250615/izhevsk-2022954239.html
В аэропорту Ижевска сняли ограничения
В аэропорту Ижевска сняли ограничения - РИА Новости, 15.06.2025
В аэропорту Ижевска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T13:55:00+03:00
2025-06-15T13:55:00+03:00
2025-06-15T13:55:00+03:00
ижевск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Ижевск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета.
https://ria.ru/20250615/bespilotnik--2022912171.html
ижевск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Ижевска сняли ограничения
В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов