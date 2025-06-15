https://ria.ru/20250615/izhevsk-2022954239.html

В аэропорту Ижевска сняли ограничения

В аэропорту Ижевска сняли ограничения - РИА Новости, 15.06.2025

В аэропорту Ижевска сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T13:55:00+03:00

2025-06-15T13:55:00+03:00

2025-06-15T13:55:00+03:00

ижевск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Ижевск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета.

https://ria.ru/20250615/bespilotnik--2022912171.html

ижевск

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ижевск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия