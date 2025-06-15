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Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ
Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ - РИА Новости, 15.06.2025
Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ
Россиян, эвакуированных из Ирана, в ближайшее время доставят в Баку, делегация ученых 16 июня планирует вылететь в Москву, сообщила РИА Новости член СПЧ,... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T21:51:00+03:00
2025-06-15T21:51:00+03:00
2025-06-15T21:57:00+03:00
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баку
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москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиян, эвакуированных из Ирана, в ближайшее время доставят в Баку, делегация ученых 16 июня планирует вылететь в Москву, сообщила РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.Член СПЧ в разговоре с агентством рассказала, что около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли иранско-азербайджанскую границу, в ближайшее время их отвезут в Баку."Наша делегация практически в полном составе летит завтра из Баку в Шереметьево", - сказала Сидоренко.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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иран, обострение конфликта между израилем и ираном, баку, шереметьево (аэропорт), москва, в мире
Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Баку, Шереметьево (аэропорт), Москва, В мире
Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ
Член СПЧ Сидоренко: эвакуированных из Ирана россиян скоро доставят в Баку