https://ria.ru/20250615/irnan-2023014312.html

Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ

Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ - РИА Новости, 15.06.2025

Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ

Россиян, эвакуированных из Ирана, в ближайшее время доставят в Баку, делегация ученых 16 июня планирует вылететь в Москву, сообщила РИА Новости член СПЧ,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T21:51:00+03:00

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иран

обострение конфликта между израилем и ираном

баку

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиян, эвакуированных из Ирана, в ближайшее время доставят в Баку, делегация ученых 16 июня планирует вылететь в Москву, сообщила РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.Член СПЧ в разговоре с агентством рассказала, что около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли иранско-азербайджанскую границу, в ближайшее время их отвезут в Баку."Наша делегация практически в полном составе летит завтра из Баку в Шереметьево", - сказала Сидоренко.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, обострение конфликта между израилем и ираном, баку, шереметьево (аэропорт), москва, в мире