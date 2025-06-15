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Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ - РИА Новости, 15.06.2025
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21:51 15.06.2025 (обновлено: 21:57 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/irnan-2023014312.html
Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ
Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ - РИА Новости, 15.06.2025
Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ
Россиян, эвакуированных из Ирана, в ближайшее время доставят в Баку, делегация ученых 16 июня планирует вылететь в Москву, сообщила РИА Новости член СПЧ,... РИА Новости, 15.06.2025
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2025-06-15T21:57:00+03:00
иран
обострение конфликта между израилем и ираном
баку
шереметьево (аэропорт)
москва
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиян, эвакуированных из Ирана, в ближайшее время доставят в Баку, делегация ученых 16 июня планирует вылететь в Москву, сообщила РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.Член СПЧ в разговоре с агентством рассказала, что около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли иранско-азербайджанскую границу, в ближайшее время их отвезут в Баку."Наша делегация практически в полном составе летит завтра из Баку в Шереметьево", - сказала Сидоренко.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран, обострение конфликта между израилем и ираном, баку, шереметьево (аэропорт), москва, в мире
Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Баку, Шереметьево (аэропорт), Москва, В мире
Россиян, эвакуированных из Ирана, скоро доставят в Баку, заявили в СПЧ

Член СПЧ Сидоренко: эвакуированных из Ирана россиян скоро доставят в Баку

© РИА Новости / Посольство РФ в Азербайджане | Перейти в медиабанкРоссийские граждане, эвакуированные из Ирана в Азербайджан
Российские граждане, эвакуированные из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Посольство РФ в Азербайджане
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Российские граждане, эвакуированные из Ирана в Азербайджан
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиян, эвакуированных из Ирана, в ближайшее время доставят в Баку, делегация ученых 16 июня планирует вылететь в Москву, сообщила РИА Новости член СПЧ, гендиректор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко.
Член СПЧ в разговоре с агентством рассказала, что около 200 россиян, среди которых группа ученых и симфонический оркестр, пересекли иранско-азербайджанскую границу, в ближайшее время их отвезут в Баку.
"Наша делегация практически в полном составе летит завтра из Баку в Шереметьево", - сказала Сидоренко.
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ИранОбострение конфликта между Израилем и ИраномБакуШереметьево (аэропорт)МоскваВ мире
 
 
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