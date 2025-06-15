https://ria.ru/20250615/irna-2023009422.html

Новая волна иранских ракет поразила цели в Хайфе, сообщают СМИ

Новая волна иранских ракет поразила цели в Хайфе, сообщают СМИ - РИА Новости, 15.06.2025

Новая волна иранских ракет поразила цели в Хайфе, сообщают СМИ

Новая волна иранских ракет ударила по целям в израильских городах Хайфе и Тель-Авиве, передает иранское госагентство IRNA. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T20:56:00+03:00

2025-06-15T20:56:00+03:00

2025-06-15T21:00:00+03:00

в мире

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Новая волна иранских ракет ударила по целям в израильских городах Хайфе и Тель-Авиве, передает иранское госагентство IRNA.Ранее иранские СМИ сообщали что Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) начал новый запуск ракет по израильской территории."Иранские ракеты поочередно ударили по Хайфе и Тель-Авиву", - говорится в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранске военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, обострение конфликта между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции, али хаменеи, иран, хайфа, израиль