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ЦАХАЛ сообщил об ударах ВВС по производству ракет в Тегеране

ЦАХАЛ сообщил об ударах ВВС по производству ракет в Тегеране - РИА Новости, 15.06.2025

ЦАХАЛ сообщил об ударах ВВС по производству ракет в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах ВВС страны по пусковым установкам, заводам по производству ракет, радиолокационным станциям обнаружения в... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T22:39:00+03:00

2025-06-15T22:39:00+03:00

2025-06-15T22:39:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах ВВС страны по пусковым установкам, заводам по производству ракет, радиолокационным станциям обнаружения в Тегеране. "По указанию разведывательного управления Армии обороны Израиля ВВС Израиля нанесли удары и разрушили объекты по производству ракет класса "земля-земля", радиолокационные станции обнаружения и пусковые установки ракет класса "земля-воздух" в Тегеране", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Кроме того, армия опубликовала видеозапись с ударами израильских ВВС, как утверждается, по пусковой установке ракет класса "земля-воздух" в Тегеране. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном