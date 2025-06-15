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В СМИ сообщили о пострадавших в результате ответной атаки Ирана по Израилю

В СМИ сообщили о пострадавших в результате ответной атаки Ирана по Израилю - РИА Новости, 15.06.2025

В СМИ сообщили о пострадавших в результате ответной атаки Ирана по Израилю

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ракетной атаки Ирана по Израилю, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T22:10:00+03:00

2025-06-15T22:10:00+03:00

2025-06-15T22:26:00+03:00

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ракетной атаки Ирана по Израилю, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.Ранее иранское госагентство IRNA передавало, что новая волна иранских ракет ударила по целям в израильских городах Хайфе и Тель-Авиве."По меньшей мере шесть человек получили ранения по всему Израилю", - говорится в материале издания.По информации газеты, четверо пострадали на юге страны, еще двое - на севере.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранске военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Предположительно, работа ПВО и пролет иранских ракет Очевидцы смогли с территории Иордании, в непосредственной близости к израильскому Эйлату, увидеть, предположительно, работу ПВО и пролет иранских ракет 2025-06-15T22:10 true PT0M08S

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в мире, израиль, хайфа, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, иран