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В СМИ сообщили о пострадавших в результате ответной атаки Ирана по Израилю - РИА Новости, 15.06.2025
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22:10 15.06.2025 (обновлено: 22:26 15.06.2025)
https://ria.ru/20250615/iran-2023015746.html
В СМИ сообщили о пострадавших в результате ответной атаки Ирана по Израилю
В СМИ сообщили о пострадавших в результате ответной атаки Ирана по Израилю - РИА Новости, 15.06.2025
В СМИ сообщили о пострадавших в результате ответной атаки Ирана по Израилю
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ракетной атаки Ирана по Израилю, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T22:10:00+03:00
2025-06-15T22:26:00+03:00
в мире
израиль
хайфа
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
иран
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ракетной атаки Ирана по Израилю, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.Ранее иранское госагентство IRNA передавало, что новая волна иранских ракет ударила по целям в израильских городах Хайфе и Тель-Авиве."По меньшей мере шесть человек получили ранения по всему Израилю", - говорится в материале издания.По информации газеты, четверо пострадали на юге страны, еще двое - на севере.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранске военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, хайфа, али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном, иран
В мире, Израиль, Хайфа, Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Иран
В СМИ сообщили о пострадавших в результате ответной атаки Ирана по Израилю

Jerusalem Post: 6 человек пострадали после ответной атаки Ирана по Израилю

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате ракетной атаки Ирана по Израилю, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.
Ранее иранское госагентство IRNA передавало, что новая волна иранских ракет ударила по целям в израильских городах Хайфе и Тель-Авиве.
"По меньшей мере шесть человек получили ранения по всему Израилю", - говорится в материале издания.
По информации газеты, четверо пострадали на юге страны, еще двое - на севере.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранске военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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