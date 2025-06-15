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В Иране задержали 13 человек за поддержку ударов Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
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19:41 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2023000961.html
В Иране задержали 13 человек за поддержку ударов Израиля, пишут СМИ
В Иране задержали 13 человек за поддержку ударов Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2025
В Иране задержали 13 человек за поддержку ударов Израиля, пишут СМИ
Иранская полиция задержала в воскресенье 13 человек в провинции Голестан, расположенной на севере исламской республики, эти лица поддерживали удары Израиля по... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T19:41:00+03:00
2025-06-15T19:41:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
али хаменеи
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иранская полиция задержала в воскресенье 13 человек в провинции Голестан, расположенной на севере исламской республики, эти лица поддерживали удары Израиля по Ирану, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на полицейское управление провинции. "В провинции Голестан были идентифицированы и задержаны тринадцать человек за нарушение общественного порядка и поддержку Израиля за удары по Ирану", - говорится в сообщении. Днем ранее агентство также сообщило о задержании еще двух человек в провинции Керман из-за якобы "поддержки" действий Израиля, а также 16 человек из-за "пропагандисткой деятельности" против властей. Однако в последнем случае агентство не уточняет, поддерживали ли они удары Израиля. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250615/iran-2022940699.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), али хаменеи, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Иране задержали 13 человек за поддержку ударов Израиля, пишут СМИ

Tasnim: в Иране задержали 13 человек за поддержку ударов Израиля по Ирану

© AP Photo / Vahid SalemiПожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану
Пожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Пожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иранская полиция задержала в воскресенье 13 человек в провинции Голестан, расположенной на севере исламской республики, эти лица поддерживали удары Израиля по Ирану, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на полицейское управление провинции.
"В провинции Голестан были идентифицированы и задержаны тринадцать человек за нарушение общественного порядка и поддержку Израиля за удары по Ирану", - говорится в сообщении.
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
В Иране задержали двух агентов "Моссада"
Вчера, 12:03
Днем ранее агентство также сообщило о задержании еще двух человек в провинции Керман из-за якобы "поддержки" действий Израиля, а также 16 человек из-за "пропагандисткой деятельности" против властей. Однако в последнем случае агентство не уточняет, поддерживали ли они удары Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Дым на месте израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
На западе Ирана уничтожили два беспилотника
Вчера, 19:39
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Али ХаменеиОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Израильские спасатели на дежурстве после иранского ракетного удара по центру Тель-АвиваОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:03
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