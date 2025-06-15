В Иране задержали 13 человек за поддержку ударов Израиля, пишут СМИ
Tasnim: в Иране задержали 13 человек за поддержку ударов Израиля по Ирану
© AP Photo / Vahid SalemiПожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану
© AP Photo / Vahid Salemi
Пожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иранская полиция задержала в воскресенье 13 человек в провинции Голестан, расположенной на севере исламской республики, эти лица поддерживали удары Израиля по Ирану, передает иранское госагентство Tasnim со ссылкой на полицейское управление провинции.
"В провинции Голестан были идентифицированы и задержаны тринадцать человек за нарушение общественного порядка и поддержку Израиля за удары по Ирану", - говорится в сообщении.
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Днем ранее агентство также сообщило о задержании еще двух человек в провинции Керман из-за якобы "поддержки" действий Израиля, а также 16 человек из-за "пропагандисткой деятельности" против властей. Однако в последнем случае агентство не уточняет, поддерживали ли они удары Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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