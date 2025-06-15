В пригороде Тегерана обезвредили готовую к взрыву бомбу, пишут СМИ
Nour News: в пригороде Тегерана обезвредили готовую к взрыву бомбу
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Бомбу обезвредили в южном пригороде столицы Ирана, передает агентство Nour News.
"Вовремя проведя операцию, службы безопасности обезвредили готовую к взрыву бомбу на одной из улиц Рея до того, как она унесла чьи-то жизни", - пишет агентство.
Сообщение появилась на фоне информации о задержании двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз. Агентство ISNA передавало, что они занимались созданием бомб, взрывчатых веществ. Кроме того, Nour News 14 июня передавало, что в Иране задерживали автомобили, перевозившие израильские беспилотники.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".