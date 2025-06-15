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Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем саммита G7, заявил Мерц - РИА Новости, 15.06.2025
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17:50 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2022985966.html
Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем саммита G7, заявил Мерц
Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем саммита G7, заявил Мерц - РИА Новости, 15.06.2025
Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем саммита G7, заявил Мерц
Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем на саммите "большой семерки" в Канаде, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц. РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T17:50:00+03:00
2025-06-15T17:50:00+03:00
в мире
космос - риа наука
иран
германия
израиль
фридрих мерц
марк карни
али хаменеи
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем на саммите "большой семерки" в Канаде, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Одной из тем, конечно же, станет очень актуальный вопрос о конфликте на Ближнем Востоке", - заявил Мерц прессе перед вылетом на саммит. Текст его заявления распространила пресс-служба правительства ФРГ. Канцлер пояснил, что участники встречи обсудят ситуацию, связанную с иранской ядерной программой и недавними ударами Израиля по объектам в Иране. Мерц подчеркнул, что Германия и страны "большой семерки" выступают за недопущение создания Ираном ядерного оружия и считают право Израиля на защиту своей безопасности обоснованным. Он также призвал к предотвращению расширения конфликта и сообщил, что Германия готовится к возможным угрозам на своей территории. "Хочу добавить: мы также готовимся в Германии на случай, если Иран нацелится на израильские или еврейские объекты в Германии", - пояснил он. Кроме того, канцлер отметил необходимость дипломатического диалога и сообщил о том, что Израиль попросил ФРГ предоставить ему средства пожаротушения. "Мы немедленно приступим к этому", - заявил Мерц. Саммит "Большой семёрки" в этом году пройдет в канадском Кананаскисе. Ранее планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, но агентство Киодо сообщило о переносе открытия на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашённые страны-партнёры. Как уточняют организаторы на официальном портале мероприятия, основными темами станут международная безопасность, экономическая стабильность и цифровые технологии. Председателем саммита выступит премьер-министр Канады Марк Карни. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022629966.html
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РИА Новости
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в мире, космос - риа наука, иран, германия, израиль, фридрих мерц, марк карни, али хаменеи, g7, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Космос - РИА Наука, Иран, Германия, Израиль, Фридрих Мерц, Марк Карни, Али Хаменеи, G7, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем саммита G7, заявил Мерц

Мерц: ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем саммита G7

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем на саммите "большой семерки" в Канаде, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
"Одной из тем, конечно же, станет очень актуальный вопрос о конфликте на Ближнем Востоке", - заявил Мерц прессе перед вылетом на саммит. Текст его заявления распространила пресс-служба правительства ФРГ.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Глава дипломатии ЕС прокомментировала атаки Израиля на Иран
13 июня, 11:56
Канцлер пояснил, что участники встречи обсудят ситуацию, связанную с иранской ядерной программой и недавними ударами Израиля по объектам в Иране.
Мерц подчеркнул, что Германия и страны "большой семерки" выступают за недопущение создания Ираном ядерного оружия и считают право Израиля на защиту своей безопасности обоснованным.
Он также призвал к предотвращению расширения конфликта и сообщил, что Германия готовится к возможным угрозам на своей территории. "Хочу добавить: мы также готовимся в Германии на случай, если Иран нацелится на израильские или еврейские объекты в Германии", - пояснил он.
Кроме того, канцлер отметил необходимость дипломатического диалога и сообщил о том, что Израиль попросил ФРГ предоставить ему средства пожаротушения. "Мы немедленно приступим к этому", - заявил Мерц.
Саммит "Большой семёрки" в этом году пройдет в канадском Кананаскисе. Ранее планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, но агентство Киодо сообщило о переносе открытия на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашённые страны-партнёры. Как уточняют организаторы на официальном портале мероприятия, основными темами станут международная безопасность, экономическая стабильность и цифровые технологии. Председателем саммита выступит премьер-министр Канады Марк Карни.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Лидеры Евротройки проводят телефонные переговоры по ситуации вокруг Ирана
13 июня, 14:19
 
В миреКосмос - РИА НаукаИранГерманияИзраильФридрих МерцМарк КарниАли ХаменеиG7Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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