Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем саммита G7, заявил Мерц
Мерц: ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем саммита G7
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем на саммите "большой семерки" в Канаде, заявил журналистам канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Мерц подчеркнул, что Германия и страны "большой семерки" выступают за недопущение создания Ираном ядерного оружия и считают право Израиля на защиту своей безопасности обоснованным.
Он также призвал к предотвращению расширения конфликта и сообщил, что Германия готовится к возможным угрозам на своей территории. "Хочу добавить: мы также готовимся в Германии на случай, если Иран нацелится на израильские или еврейские объекты в Германии", - пояснил он.
Кроме того, канцлер отметил необходимость дипломатического диалога и сообщил о том, что Израиль попросил ФРГ предоставить ему средства пожаротушения. "Мы немедленно приступим к этому", - заявил Мерц.
Саммит "Большой семёрки" в этом году пройдет в канадском Кананаскисе. Ранее планировалось, что он пройдет с 15 по 17 июня, но агентство Киодо сообщило о переносе открытия на 16 июня. В саммите участвуют семь стран (Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия и Япония), а также представители Европейского Союза и приглашённые страны-партнёры. Как уточняют организаторы на официальном портале мероприятия, основными темами станут международная безопасность, экономическая стабильность и цифровые технологии. Председателем саммита выступит премьер-министр Канады Марк Карни.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".