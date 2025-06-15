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Пезешкиан заявил о возможном нанесении еще более сильных ударов по Израилю
Пезешкиан заявил о возможном нанесении еще более сильных ударов по Израилю - РИА Новости, 15.06.2025
Пезешкиан заявил о возможном нанесении еще более сильных ударов по Израилю
Иран даст более сокрушительный ответ, если Израиль продолжит атаковать территорию исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T14:46:00+03:00
2025-06-15T14:46:00+03:00
2025-06-15T15:04:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Иран даст более сокрушительный ответ, если Израиль продолжит атаковать территорию исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани."Мы не начинали войну, но мы ответили силой. Если агрессия Израиля повторится вновь, его ждет более болезненный и сокрушительный ответ. Каждая страна, которая действительно желает мира, безопасности и стабильности, должна встать на линию противостояния агрессии Израиля", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента.Пезешкиан также призвал Ирак лучше защищать воздушное пространство, чтобы Израиль не использовал его для ударов по Ирану.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), масуд пезешкиан, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Пезешкиан заявил о возможном нанесении еще более сильных ударов по Израилю
Президент Пезешкиан: Тегеран может ответить более серьезными ударами по Израилю