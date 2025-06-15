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Правительство Ирана заявило о круглосуточной работе метро Тегерана

Правительство Ирана заявило о круглосуточной работе метро Тегерана - РИА Новости, 15.06.2025

Правительство Ирана заявило о круглосуточной работе метро Тегерана

Метро Тегерана будет открыто круглосуточно в качестве бомбоубежища в связи с атаками Израиля, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T14:11:00+03:00

2025-06-15T14:11:00+03:00

2025-06-15T15:08:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн – РИА Новости. Метро Тегерана будет открыто круглосуточно в качестве бомбоубежища в связи с атаками Израиля, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. "Метро, начиная с сегодняшней ночи, будет открыто и доступно для населения круглосуточно", – сказала она в эфире государственного телевидения. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/irna-2022775750.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном