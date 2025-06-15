https://ria.ru/20250615/iran-2022940699.html

В Иране задержали двух агентов "Моссада"

В Иране задержали двух агентов "Моссада" - РИА Новости, 15.06.2025

В Иране задержали двух агентов "Моссада"

Полиция Ирана задержала двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз, расположенной в центре исламской республики, недалеко от столицы страны, РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T12:03:00+03:00

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2025-06-15T12:03:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Полиция Ирана задержала двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз, расположенной в центре исламской республики, недалеко от столицы страны, сообщает агентство ISNA. "Благодаря работе сил разведывательного подразделения полиции провинции Альборз были задержаны два члена террористической группировки (находящейся в подчинении - ред.) "Моссада", которые занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в Саводжболаге", - утверждается в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

https://ria.ru/20250615/ssha-2022937300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, моссад, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном