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В Иране задержали двух агентов "Моссада" - РИА Новости, 15.06.2025
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12:03 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2022940699.html
В Иране задержали двух агентов "Моссада"
В Иране задержали двух агентов "Моссада" - РИА Новости, 15.06.2025
В Иране задержали двух агентов "Моссада"
Полиция Ирана задержала двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз, расположенной в центре исламской республики, недалеко от столицы страны, РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T12:03:00+03:00
2025-06-15T12:03:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
али хаменеи
моссад
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Полиция Ирана задержала двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз, расположенной в центре исламской республики, недалеко от столицы страны, сообщает агентство ISNA. "Благодаря работе сил разведывательного подразделения полиции провинции Альборз были задержаны два члена террористической группировки (находящейся в подчинении - ред.) "Моссада", которые занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в Саводжболаге", - утверждается в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
https://ria.ru/20250615/ssha-2022937300.html
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иран
израиль
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, моссад, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Али Хаменеи, Моссад, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В Иране задержали двух агентов "Моссада"

ISNA: иранская полиция задержала двух агентов израильской разведки "Моссад"

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Полиция Ирана задержала двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз, расположенной в центре исламской республики, недалеко от столицы страны, сообщает агентство ISNA.
"Благодаря работе сил разведывательного подразделения полиции провинции Альборз были задержаны два члена террористической группировки (находящейся в подчинении - ред.) "Моссада", которые занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в Саводжболаге", - утверждается в сообщении.
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В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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В миреИранИзраильТегеран (город)Али ХаменеиМоссадКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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