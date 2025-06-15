В Иране задержали двух агентов "Моссада"
ISNA: иранская полиция задержала двух агентов израильской разведки "Моссад"
© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Полиция Ирана задержала двух агентов израильской разведки "Моссад" в провинции Альборз, расположенной в центре исламской республики, недалеко от столицы страны, сообщает агентство ISNA.
"Благодаря работе сил разведывательного подразделения полиции провинции Альборз были задержаны два члена террористической группировки (находящейся в подчинении - ред.) "Моссада", которые занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в Саводжболаге", - утверждается в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.