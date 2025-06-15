Посольство США в Иране призвало граждан срочно покинуть страну

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также опубликовало список открытых пограничных переходов на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном. "Граждане США не должны ни в коем случае ездить в Иран и должны немедленно покинуть Иран, если они там находятся. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы оставаться в укрытии на длительное время. Граждане США в Иране сталкиваются с серьезными, растущими опасностями из-за растущей региональной напряженности", - говорится на сайте "виртуального" посольства. "Виртуальное" посольство сообщило, что КПП "Агарак" на границе с Арменией остается открытым, а также открыты три КПП на границе Ирана с Турцией: "Гюрбулак", "Капикёй" и "Эсендере". Кроме того, "виртуальное" посольство США предупредило, что иранские власти могут ограничить возможность пересечения границы с Турцией для лиц, не имеющих турецкого гражданства. "Сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, но граждане США могут въехать в Азербайджан через пограничный переход "Астара" 15 июня по специальному разрешению. Гражданам США необходимо получить одобрение правительства Азербайджана перед тем, как отправиться на границу", - говорится в заявлении "виртуального" посольства. У США нет посольства в Иране с 1980 года, когда американские власти разорвали дипломатические отношения с иранскими после захвата здания дипмиссии и длительного пребывания его сотрудников в заложниках. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и иранские власти вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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Дарья Буймова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также опубликовало список открытых пограничных переходов на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.
"Граждане США не должны ни в коем случае ездить в Иран и должны немедленно покинуть Иран, если они там находятся. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы оставаться в укрытии на длительное время. Граждане США в Иране сталкиваются с серьезными, растущими опасностями из-за растущей региональной напряженности", - говорится на сайте "виртуального" посольства.
"Виртуальное" посольство сообщило, что КПП "Агарак" на границе с Арменией остается открытым, а также открыты три КПП на границе Ирана с Турцией: "Гюрбулак", "Капикёй" и "Эсендере". Кроме того, "виртуальное" посольство США предупредило, что иранские власти могут ограничить возможность пересечения границы с Турцией для лиц, не имеющих турецкого гражданства.
"Сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, но граждане США могут въехать в Азербайджан через пограничный переход "Астара" 15 июня по специальному разрешению. Гражданам США необходимо получить одобрение правительства Азербайджана перед тем, как отправиться на границу", - говорится в заявлении "виртуального" посольства.
У США нет посольства в Иране с 1980 года, когда американские власти разорвали дипломатические отношения с иранскими после захвата здания дипмиссии и длительного пребывания его сотрудников в заложниках.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и иранские власти вправе ответить на них.
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