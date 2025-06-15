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Посольство США в Иране призвало граждан срочно покинуть страну - РИА Новости, 15.06.2025
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03:09 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/iran-2022892989.html
Посольство США в Иране призвало граждан срочно покинуть страну
Посольство США в Иране призвало граждан срочно покинуть страну - РИА Новости, 15.06.2025
Посольство США в Иране призвало граждан срочно покинуть страну
"Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T03:09:00+03:00
2025-06-15T03:09:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
аббас аракчи
оон
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также опубликовало список открытых пограничных переходов на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном. "Граждане США не должны ни в коем случае ездить в Иран и должны немедленно покинуть Иран, если они там находятся. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы оставаться в укрытии на длительное время. Граждане США в Иране сталкиваются с серьезными, растущими опасностями из-за растущей региональной напряженности", - говорится на сайте "виртуального" посольства. "Виртуальное" посольство сообщило, что КПП "Агарак" на границе с Арменией остается открытым, а также открыты три КПП на границе Ирана с Турцией: "Гюрбулак", "Капикёй" и "Эсендере". Кроме того, "виртуальное" посольство США предупредило, что иранские власти могут ограничить возможность пересечения границы с Турцией для лиц, не имеющих турецкого гражданства. "Сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, но граждане США могут въехать в Азербайджан через пограничный переход "Астара" 15 июня по специальному разрешению. Гражданам США необходимо получить одобрение правительства Азербайджана перед тем, как отправиться на границу", - говорится в заявлении "виртуального" посольства. У США нет посольства в Иране с 1980 года, когда американские власти разорвали дипломатические отношения с иранскими после захвата здания дипмиссии и длительного пребывания его сотрудников в заложниках. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и иранские власти вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
Последствия израильской атаки на энергообъекты в Тегеране
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в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, аббас аракчи, оон, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Аббас Аракчи, ООН, Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Посольство США в Иране призвало граждан срочно покинуть страну

Американцев призвали покинуть Иран, опубликовали список наземных КПП

© РИА Новости / Мохаммад ИсмаилПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Мохаммад Исмаил
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Виртуальное" посольство США в Иране призвало американских граждан срочно покинуть исламскую республику на фоне вооруженного конфликта с Израилем, а также опубликовало список открытых пограничных переходов на границах с Турцией, Арменией и Азербайджаном.
"Граждане США не должны ни в коем случае ездить в Иран и должны немедленно покинуть Иран, если они там находятся. Граждане США, которые не могут покинуть Иран, должны быть готовы оставаться в укрытии на длительное время. Граждане США в Иране сталкиваются с серьезными, растущими опасностями из-за растущей региональной напряженности", - говорится на сайте "виртуального" посольства.
"Виртуальное" посольство сообщило, что КПП "Агарак" на границе с Арменией остается открытым, а также открыты три КПП на границе Ирана с Турцией: "Гюрбулак", "Капикёй" и "Эсендере". Кроме того, "виртуальное" посольство США предупредило, что иранские власти могут ограничить возможность пересечения границы с Турцией для лиц, не имеющих турецкого гражданства.
"Сухопутные границы Азербайджана остаются закрытыми, но граждане США могут въехать в Азербайджан через пограничный переход "Астара" 15 июня по специальному разрешению. Гражданам США необходимо получить одобрение правительства Азербайджана перед тем, как отправиться на границу", - говорится в заявлении "виртуального" посольства.
У США нет посольства в Иране с 1980 года, когда американские власти разорвали дипломатические отношения с иранскими после захвата здания дипмиссии и длительного пребывания его сотрудников в заложниках.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ отмечало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и иранские власти вправе ответить на них.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
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В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиАббас АракчиООНКорпус стражей исламской революцииМАГАТЭОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Дым на месте израильского авиаудара в ТегеранеОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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