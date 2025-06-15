https://ria.ru/20250615/iran-2022887818.html

В КСИР рассказали об ударах, нанесенных по энергетическим объектам Израиля

В КСИР рассказали об ударах, нанесенных по энергетическим объектам Израиля - РИА Новости, 15.06.2025

В КСИР рассказали об ударах, нанесенных по энергетическим объектам Израиля

Военные Ирана в ночь на воскресенье наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры Израиля, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР,... РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T01:31:00+03:00

2025-06-15T01:31:00+03:00

2025-06-15T01:48:00+03:00

в мире

иран

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

али хаменеи

аббас аракчи

тегеран (город)

корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 15 июн - РИА Новости. Военные Ирана в ночь на воскресенье наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры Израиля, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть иранских вооруженных сил)."В продолжение наступательной комбинированной операции "Правдивое обещание 3" в ответ на сегодняшнее нападение сионистского режима при помощи ракет и беспилотников были нанесены удары по объектам, производящим топливо для истребителей, а также центрам обеспечения энергией", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба иранских ВС и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и иранские власти вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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тегеран (город)

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Полет иранских ракет в сторону Израиля Полет иранских ракет в сторону Израиля 2025-06-15T01:31 true PT0M42S

Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе Момент прилета, как утверждается, гиперзвуковой иранской ракеты в израильской Хайфе. 2025-06-15T01:31 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи, аббас аракчи, тегеран (город), корпус стражей исламской революции, оон, магатэ